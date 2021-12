Tras muerte de Vicente Fernández, Alejandro publica video inédito de última canción que grabaron

Añade imágenes nunca vistas desde su niñez, adolescencia y toda su carrera musical junto a su padre

Provoca tanta tristeza que hasta famosos de talla internacional le consuelan Tras la muerte de su padre Vicente Fernández, el cantante Alejandro no pudo ocultar su tristeza y antes de dar un concierto, publicó en su cuenta oficial de Instagram un video con imágenes inéditas de su vida a lado de su padre el ‘Charro de Huentitán’, en la última canción que grabaron juntos y provocó conmoción no solo en su seguidores sino en varios famosos que le contestaron por el mismo medio. Con la música de fondo de la canción ‘Me olvidé de de vivir’ que han cantado varios artistas, entre ellos el cantante español Julio Iglesias. Este video ha tocado las fibras más sensibles del público y hasta la mañana de este sábado 18 de diciembre ya 1.5 millones de reproducciones y más de 13 mil 200 comentarios, entre ellos el de muchos famosos mexicanos y de talla internacional como Thalía y Consuelo Duval. ¿CUÁLES FUERON LAS FOTOS INÉDITAS QUE MOSTRÓ EN EL VIDEO? En las postales, ‘El Potrillo’ agregó muchas desde que prácticamente él rea un niño, pasando por su niñez, adolescencia y su trayectoria como artista hasta las más recientes a lado de su padre, detalles que provocaron toda clase de sentimiento entre sus seguidores que aún no pueden creer que ‘El Rey’ partiera hace apenas ya casi una semana. Vicente Fernández falleció el domingo 12 de diciembre alrededor de las 6:14 horas de la mañana, luego de estar más de 4 meses hospitalizado por una caída que sufrió en su rancho de ‘Los Tres Potrillos’ y que sufrió para poder reponerse ya que tuvo algunas recaídas, pero siempre con el apoyo de su incondicional familia que nunca lo abandonó.

¿QUÉ MENSAJE DIO A SU PAPÁ? Fue hace tres días que ‘El Potrillo’ decidió subir este material y dejó a todos con un suspiro de dolor y tristeza, un mensaje que da un hijo a su padre fallecido, pero que llevará siempre en el corazón. Alejandro no se arrepiente de nada, dice que aprovechó todos los momentos que pudo con su padre y lo explicó con las siguientes palabras: “Y sólo queda decir que amen y aprovechen cada segundo a sus seres queridos. Recuérdenles cuán importantes son para ustedes y disfrútenlos a diario. Yo siempre disfruté al mío”. Este mensaje causó todo tipo de reacciones de sus seguidores, que muchos respondieron para darle ánimos en estos momentos tan difíciles. Archivado como: Vicente Fernández última canción

¿QUÉ LE RESPONDIERON LOS FAMOSOS? Una de las famosas que de inmediato le escribió a manera de respuesta fue la cantante mexicana Thalía quien le dedicó unas hermosas palabras para reconfortarlo: “Que hermosura mi Alex. Que gran bendición tantos momentos maravillosos con tus dos amores , tu Padre y la música. Eres un ser muy afortunado al haber vivido esta historia tan llena de amor. Te queremos mucho mi potrillo”. Otros artistas mexicanos se sumaron a las palabras de aliento como la comediante y actriz Consuelo Duval, quien le escribió: “Gracias por compartir esta maravilla”, luego siguió el turno de Latin Lover, quien escribió lo siguiente: “Mejor dicho no se puede mi querido Alex. Y cantada pa que se entienda mejor! Fortaleza Amigo”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Vicente Fernández última canción

‘EL POTRILLO’ LE CANTA A SU PADRE HASTA EL CIELO Por fin llegó el día esperado. Miles de personas hicieron hasta lo imposible para ver al hijo de Vicente Fernández, en su primera presentación después de la muerte de su padre. El cariño del público fue impresionante: “¡Chente, Chente, Chente!”, gritaron los 9 mil fans que acudieron la noche del viernes al Auditorio Telmex para ver al “Potrillo”. Y de esta manera, aclamando al icono musical Vicente Fernández es como concluyó el concierto de Alejandro, tras interpretar la última canción de su repertorio, “Volver Volver”, alrededor de la medianoche. A unos días de la muerte de su padre, “El Porrillo” regresó a un escenario para que su público lo abrigara con aplausos y lo acompañara a rendirle un homenaje al rey, a Chente, al gran Vicente Fernández. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Vicente Fernández última canción

Vicente Fernández última canción: ¿CUÁL FUE EL EMOTIVO MENSAJE QUE MANDÓ A SU PÚBLICO? “Qué bonito es estar aquí en mi Guadalajara linda y querida, gracias, mucha ha sido la espera. Muchos hemos sufrido, algunos se nos han ido. “Quiero que sepan, que la última vez que mi padre pisó un escenario fue justamente aquí, el Auditorio Telmex; celebremos su vida y su música con un aplauso que llegue hasta el cielo”, pidió el Potrillo, quien arrancó su espectáculo minutos antes de las 22:00 horas, frente a los miles de seguidores. Por supuesto, los presentes respondieron de manera emotiva a la petición y regalaron un aplauso que cimbró el recinto. Aquella noche que Vicente estuvo en esas misma tablas por última vez fue el 5 de marzo de 2020, precisamente en uno de los últimos conciertos de Alejandro antes de hacer una pausa forzada por la pandemia que sucumbió al mundo.

Vicente Fernández última canción: ¿QUÉ HIZO EL ‘CHARRO DE HUENTITÁN’ EN SU ÚLTIMA PRESENTACION EN ESE LUGAR “El Charro de Huentitán” sorprendió en esa ocasión al público que disfrutaba el concierto de su hijo, pues no solo estuvo presente en el evento, si no que se aventó algunos palomazos como “El Rey” y “La Derrota”. Chente no portaba traje de charro, vestía ropa formal, pero su presencia y voz bastaron para que la audiencia celebrara tal suceso con gritos de emoción y canto para acompañar al ícono mexicano. Tras recordar a su papá, el Potrillo dejó en claro que es uno de los consentidos del público jalisciense y así lo demuestran los casi 30 shows, siempre abarrotados, que ha hecho en el coloso de Belenes, donde anoche ofreció más de una treintena de canciones. “Tantita Pena” y “Mujeres Divinas”, además de temas de su nuevo álbum, Hecho en México, que da nombre también a su reciente gira, provocaron la ovación del público que agotó el 90 por ciento del aforo permitido por contingencia sanitaria del coronavirus. Archivado como: Vicente Fernández última canción

Vicente Fernández última canción: ALEX SE SUMA A HOMENAJE Y SORPRENDE CON ASOMBROSA INTERPRETACIÓN Para continuar con el ánimo de homenaje, Alex “El Heredero”, hijo del Potrillo, subió al entarimado a cantar a dueto a manera de honores para su abuelo Chente, melodías como “Mujeres Divinas”, “El Tiempo No Perdona” y “Perdón”, con la que los Fernández no pudieron evitar las lágrimas, pues es un tema que Alejandro y Vicente interpretaron en varias ocasiones juntos. En las pantallas del escenario también se proyectaban imágenes del “Charro de Huentitán”, quien falleció a los 81 años de edad el domingo pasado. Hoy y mañana Alejandro se presentará en el mismo recinto. Las localidades para ambos shows ya están agotadas, pero el artista volverá con dos fechas más en febrero, los días el 10 y 11. Archivado como: Vicente Fernández última canción

NO TODO EL PÚBLICO QUEDÓ CONTENTO Y TODO POR UN DETALLE Sin embargo, pese a que adentro todo fue ‘color de rosa’, antes del concierto, trascendió que al ingreso del inmueble varías personas resultaron molestas porque no acudieron con el nuevo formato requerido para los conciertos de Alejandro Fernández, que incluye certificado de vacunación o prueba negativa de Covid-19, además de su boleto. En el lugar tuvieron que hacer la validación de sus formatos o aplicarse una prueba rápida para poner ingresar al foro, lo que ocasionó filas y malos ánimos. Esto retrasó la entrada de miles de personas que no esperaban que esto fuera a ocurrir, pese a que se anunció que se harían las respectivas solicitudes de salud requeridas por las autoridades. Archivado como: Vicente Fernández última canción

Vicente Fernández última canción: TEO GONZÁLEZ CUENTA ANÉCDOTAS Teo González fue cercano a Vicente Fernández, incluso, el “Comediante de la Cola de Caballo” asegura que el ídolo musical le hizo saber en distintas ocasiones lo mucho que admiraba su trabajo. González pudo compartir momentos especiales con Chente, desde la celebración de sus Bodas de Oro con doña Cuquita, en 2013, donde además renovaron sus votos, hasta disfrutar el mismo escenario. “Tuve la fortuna de estar con él en distintos momentos importantes, una vez, por ejemplo, me invitó en 2016 a su escenario en mi tierra León, Guanajuato, él se presentó allá y fui a verlo, ahí me pidió que le contara unos chistes. “También me invitó cuando cumplieron él y Cuquita sus 50 años de casados, la celebración fue en la Arena VFG. Fui con mi esposa Lupita, me dio una mesa muy cercana a la suya y bueno, ese día terminando la fiesta, Alejandro me invitó a su casa a seguir platicando”, recordó el histrión en entrevista por zoom desde Canadá, donde se encuentra desde el 3 de diciembre, junto con parte de su familia.

¿CÓMO RECIBIÓ LA NOTICIA? Teo González recibió la noticia de la muerte de su amigo “El Charro de Huentitán” estando fuera del País, por lo que no pudo acudir al homenaje y último adiós el domingo pasado, pero asegura, lo recuerda con cariño. “Don Vicente, platicando muchas veces con él, me decía que le gustaba cómo hacía mi trabajo, porque nunca denigro a nadie, de hecho también lo llegué a invitar a varios de mis shows. Otra anécdota que recuerdo con cariño, es cuando me enteré que se iba a retirar de los escenarios, Javier, su director musical y amigo mío, me había contado que don Vicente quería hacer su último show en el Zócalo, y le comenté que era para hacerlo en el (Estadio) Azteca, como un azteca en el azteca. “Curiosamente así fue su despedida y también tuve oportunidad de ir, me mandó boletos para que fuera con mi familia y eso fue un honor. Su muerte ha sido un golpe fuerte para el País y para quienes lo queremos y admiramos, no pude estar en su homenaje, pero me puse en contacto con Javier y le hice extensivo el pésame a toda la familia”.