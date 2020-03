Alejandro Vences, quien fuera portero de América, en divisiones inferiores, Unión de Curtidores, Necaxa, Tampico Madero, Oaxaca y Potros UAEM, fue baleado la noche del domingo al presenciar un incidente afuera de la terminal de autobuses de Oaxaca.

En redes sociales circula un video en el que se ve una gresca en un puesto de comida donde Vences se encontraba cenando y aunque no interviene, los agresores no lo dejaron en paz.

La pelea creció, y uno de los participantes sacó un arma para amedrentar con quienes discutía, disparando al aire en repetidas ocasiones, mientras el portero observaba impávido, para al final, ser agredido, golpeado con una banca y recibir una bala en la pierna izquierda.

Alejandro Vences, former player of Alebrijes and UAEM was shot https://t.co/YcWyRDx7rd pic.twitter.com/yyyBzfDUkR

