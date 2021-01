Alejandro Tommasi asegura que tiene la cura para el coronavirus y ni te imaginas la receta

Tras el escándalo que vivió por su ruptura con su expareja, Óscar Ruiz, ahora el actor mexicano Alejandro Tommasi se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de asegurar que tiene la cura contra el Covid-19 (coronavirus).

A pesar que hasta la fecha las autoridades sanitarias no han confirmado que exista un tratamiento eficaz contra esta enfermedad, el actor ha provocado gran controversia al declarar que él tiene la fórmula para combatirla.

“El coronavirus existe, yo se lo inyectaba a mis perritos, existe desde siempre, lo que pasa es que ahora el coronavirus está manipulado genéticamente, entonces es más fuerte, pero no quiere decir que no se quite, lo que pasa es que no lo están tratando adecuadamente”, dijo Alejandro Tommasi en entrevista para el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

El actor aseguró que es un hombre preparado y por este motivo está capacitado para dar la recomendación: “Yo estudié químico biológicas, y además trabajé en un hospital 3 años, estudié medicina ayurvédica durante 30 años y yo sé cómo curar el coronavirus”.

