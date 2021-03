“El buen compañerismo siempre marca una diferencia por que la energía esta ahí, por que la nobleza de los actores están ahí en disposición para el compañero… eso es lo que yo me encontré en este proyecto.. me encontré con actores generosos, presentes y dispuestos a hacer especial cada escena”, afirmó el semifinalista de Mira Quien Baila, Alejandro Nones.

“Cuando llenabas un formulario de algo, tenía que poner que es lo que eras… No sé era raro, sentía yo que todo tenía que tener una etiqueta”, afirmó Alejandro Nones. “Tu no eres blanco, pero tampoco eres de color, pero eres latino pero parece que no eres latino… ellos se conflictuaban mucho más que yo”, apuntó Nones y dijo que eso alentaba el que muchas personas se clasificarán a sí mismas.

¿Volvería al reality “Mira Quién Baila”?

“Yo disfruté mucho “Mira Quién Baila”, a mí me gusta bailar, me gustó sobre todo conectarme de una manera diferente con la gente, el cariño que me dio la comunidad latina en los Estados Unidos, el que conocieran un parte mía diferente, que no fuera simplemente el personaje”, aseguró.

Nones describió lo que significó su participación en el ‘reality show’: “Que pudieran ver una esencia más humana, de un tipo que es comprometido, responsable, que es intenso a la hora de luchar por las cosas que quiere.. a mí eso me pareció importante, no me arrepiento para nada”, sin embargo, no se mostró muy seguro de participar en otro show, pero no lo descartó al señalar que lo haría sólo si fuera de algo que “le guste mucho” cómo “Master Chef”.