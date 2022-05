El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró este martes desde la frontera sur su advertencia a los migrantes que tratan de entrar al país de que Estados Unidos “hará cumplir las leyes” de inmigración. El momento fue plasmado y Mayorkas, no dejó pasar de lado la ocasión hablando sobre la situación a través de redes sociales, donde compartió las fotografías del encuentro.

“Se harán cumplir las leyes (de inmigración) en la frontera. Si alguien no califica para un alivio, será removido”, sentenció Mayorkas en una conferencia de prensa en McAllen, Texas, e informó la agencia Efe. La visita de Alejandro Mayorkas, dio inicio al conteo de días para que se haga realidad la salida del famoso y polémico decreto de Donald Trump. Archivado como: Alejandro Mayorkas muro

Alejandro Mayorkas muro: ¿Están listos para el flujo de migrantes?

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que las autoridades están preparadas para el incremento previsible en el número de migrantes que cruzan la frontera sur del país, días antes de que expire una orden de salud pública que ha sido utilizada para rechazar a migrantes en casi 2 millones de ocasiones sin darles la oportunidad de solicitar asilo, indicó AP.

Un juez federal podría ordenar que la medida relacionada con la pandemia continúe, pero Mayorkas le asegurará al público que están preparados, después de recorrer el Río Grande Valley, en Texas, el corredor de mayor actividad de cruces fronterizos ilegales, informó The Associated Press. La visita de Mayorkas, fue el primer paso para esta nueva transición que varios políticos no deseaban que sucediera. Archivado como: Alejandro Mayorkas muro