Alejandro Fernández nuevamente da de qué hablar

Se filtra video del cantante mexicano en estado inconveniente en la boda de su hija Camila

“Ya está alegrón”, expresó un usuario después de ver a El Potrillo

Parece que las críticas que recibieron los integrantes de la familia Fernández al organizar una fiesta en plena pandemia por el coronavirus no fueron suficientes, ya que ahora se filtró un video en donde se observa al cantante mexicano Alejandro Fernández en estado inconveniente en la boda de su hija Camila.

Con más de 7 mil reproducciones hasta el momento, esta ‘evidencia’ está disponible en la cuenta de Instagram de Nelssie Carrillo con el título: “Alejandro Fernández bailando en la boda de su hija Camila Fernández”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

En apenas unos cuantos segundos, se puede ver a Alejandro Fernández en aparente estado inconveniente bailando al ritmo de la música de un mariachi mientras su pareja lo abraza por la espalda.

Llama la atención también que los invitados no respetaron la sana distancia ni ninguna medida de prevención para evitar contagiarse del coronavirus.

Cabe recordar que el hermano de El Potrillo, Vicente Fernández Jr., recientemente se contagió de esta terrible enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo, aunque informó que ya superó este mal, justo a tiempo para la boda de Camila, quien unió su vida a la de Francisco Barba después de nueve meses de noviazgo.

Los usuarios reaccionaron de diferentes maneras después de ver a Alejandro Fernández en estado inconveniente: “¡Es la boda de su hija! ¡Tiene que estar feliz y celebrar! ¿Y si está tomado? ¿Qué tiene? ¡Así le gusta a él! ¡Es borrachote! ¿Qué tiene?”, “Debieron prohibir el uso de celulares a los invitados, justo por eso, para evitar la difusión de imágenes de personas públicas en estado inconveniente. Solo proporcionar una línea para emergencias. Siempre hay un invitado que no respeta la privacidad”.

Otras personas también notaron el comportamiento del cantante mexicano: “Ya está alegrón”, “Parece que está tomado”, “Jajaja, así es su estado normal”, “Jajaja, ¿qué será cuándo esté borracho?”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

Por otra parte, más que el estado inconveniente que mostró Alejandro Fernández en la boda de su hija Camila, a la mayoría de los usuarios les preocupó que los invitados puedan haberse contagiado del coronavirus:

“A ver cuántos contagiados resultan”, “¿Y la sana distancia?”, “El vivo al gozo y el muerto al pozo, si señor, que coronavirus ni que la chin… y fuímonos”, “Para ellos no hay cuarentena, se supone que no hay iglesias ni salones, por eso estamos tan mal en la pandemia por gente como ellos y a don Vicente a lo mejor le dio miedo ir por vulnerable”, “¿Y los cubrebocas?”, “¿Y Susana (distancia)? ¿Qué pasó ahí? Nadie se cuidó”, “Esperemos que no haya contagiados”, “Y luego un brote de Covid-19”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

También cantó Alejandro

Archivado como: Alejandro Fernández