“La vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido” , escribió el famoso cantante al píe de la serie de instantáneas que posteó en su cuenta de Instagram, mientras que Laveaga no pudo ocultar la alegría por sus vacaciones y así lo demostró mediante sus historias de Instagram, donde aparece junto al hijo de Chente, el ícono musical, quien falleció hace poco más de un mes.

El Potrillo recuerda a su padre con este video

El intérprete de No lo beses, Alejandro Fernández, subió un pequeño fragmento de un video en donde se puede ver a su padre, Vicente Fernández, haciendo un gesto ‘coqueto’. El Potrillo comenta que su mamá le mandó ese video y que no puede dejar de subirlo: “#elunico #elviejon no pude dejar de subir este video que mi jefa me mandó!!! #elnino #elpadrino #elchinguetas #elguapo #el#uno”.

Los fans comentaron su publicación: “¡Tan bello! Cómo lo vamos a extrañar”, comentó Lili Estefan. “Y siempre seguirá siendo el rey. Aunque ahora te toca a ti cuidar de su trono. Y llevar México por todo el mundo con el orgullo que siempre lo has hecho”, “Viejo lindo, gracias por todo lo que nos diste”, “Tu papito y su legado son inmortales”, “¡Cuidándote desde arriba, compa!” (Archivado como: Alejandro Fernández vacaciona esquiando: Retoma su vida normal).