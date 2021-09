Y mientras eso sucede, El Potrillo causó revuelo en las redes sociales con un atuendo poco usual, tanto que llamó poderosamente la atención de sus admiradores, pero algunos no pudieron evitar señalar puntos negativos, por lo que el artista no se detuvo tampoco a defenderse.

Y es que mientras su padre está postrado en una cama, tratando de recuperarse de algunas cuestiones de salud que lo mantienen en un estado delicado, su hijo y nieto no pueden dejar de lado sus compromisos profesionales y continúan con sus giras en varias partes de México y Estados Unidos.

Alejandro Fernández en short: PARA TODOS TIENE

Pero luego vinieron los comentarios sarcásticos cuando una persona comentó: “Un trabajador de construcción en shorts son sus botas de seguridad se vería igual?”, a lo que él respondió: “Yo creo que sin duda sí, ¿Cuál sería la diferencia”, lanzó como cuestionamiento.

Entonces alguien le reprochó el ser presumido y escribió: “Eres ya un símbolo de México y un ídolo, y fuera de México creo también, no necesitas poner esas fotos con autos caros y aviones habiendo tanta miseria en tu país, ve el último post de residente (calle 13) como se burla de quien hace eso”. Y él contestó: “Entonces me voy a pie o qué ped…? O a caballo pa’ que no les extrañe, jajaja jony la raza está bien loca”.