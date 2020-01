Página

1 de 4

Alejandro Fernández manda mensaje a Omar Chaparro

Le reclama por promocionar película

Levantan polémica en redes sociales

Alejandro Fernández apareció en las redes sociales donde sobresalió por un detalle muy especial con el conductor Omar Chaparro, y es que el cantante le reclamó por su película de Pedro Infante que le anda haciendo la competencia de mariachi.

El hijo de Vicente Fernández no tuvo reparo en hacer público el reclamo y de inmediato recibió algunos comentarios al respecto, por lo de la competencia en la pantalla.

Fueron decenas de personas que opinaron al respecto, pero que también aprovecharon para mandar saludos a la estrella Alejandro Fernández.

TE PUEDE INTERESAR: Aracely Arámbula presume ardiente jumpsuit sin ropa interior debajo y remarca sus glúteos (FOTO)

Todo esto se pudo ver en la cuenta de Instagram de @alexoficial donde el cantante publicó una de sus fotografías para comentar lo siguiente de manera textual: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo… empecemos por nosotros”.

De manera inmediata la gente le comenzó a escribir algunas cosas como: “Yo soy fan de todos. Padre, hijo, nieto. Me fascina escucharlos nunca los he visto en vivo; pero no importa los quiero igual. Son la dinastía mexicana que los colombianos amamos. Dicen (canas arriba!ganas abajo) yo creo que me puse roja”.

Alguien mas le festejó el comentario y dijo: “Excelente iniciativa Alex un fuerte abrazo desde León”.

Fue entonces que Omar Chaparro le mandó un mensaje a Alejandro Fernández con unas manos de oración a lo que el cantante le contestó: “@omarchaparro abrazo grande compa ya vi que me anda haciendo competencia con el despertar de infante jajajaja”.

Luego otras usuarias comentaron al respecto de la opinión de Alejandro Fernández: “@alexoficial @omarchaparro amé esa película”.

Alguien más le escribió para decirle que: “Mi bello #caballero hace mucho que no veo tu sonrisa… pero igual estas divino, te amamos”.

Pero nadie dejaba de dejarle un mensaje a Alejandro Fernández: “Soñaba contigo y apareciste. Siempre me ocurre, no sé por qué. Quizá tenga algo que ver que a todas horas pienso en ti”.

Un seguidor le comentó al hijo de Vicente Fernández: “Saludos #ídolo que Dios te bendiga y ánimo viejón. Las mejores vibras siempre. Saludos desde Chihuahua y arriba el norte. #caballero la mejor rola @alexoficial”.

Y algunos le contestaban sobre el mensaje que dejó: “Los cambios son lo mejor,y este cambio me gustó”, le dijo sobre su look con el cabello prácticamente blanco.

“Queridos Reyes Magos… Este año he sido muy buena, así que me pido al de la foto de arriba… Los Reyes ya han pasado, ¿no? Lo pido igual, no vaya a ser que vuelvan”, le comentó una de sus más fieles seguidoras.

Más nunca dejaron de chulearlo: “Maestro qué pena molestar, quisiera invitarlo a ver mi ultimo video. Es de una canción suya. Espero le guste”.

Incluso alguien lo invitó a ver si biografía y le escribió: “Muy buena frase ¿Checarías mi primer sencillo? Está en mi biografía. Eres inspiración para mí desde que tengo memoria @alexoficial”.

Una más enamorada le dijo: “Qué ganas tenía de ver tus ojos. Los miro y me hipnotizan. Ahora haré lo que tú quieras. Pide por esa boquita y tus deseos serán concedidos”.