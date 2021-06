La nueva imagen del cantante Alejandro Fernández ha dado mucho de qué hablar

En redes le llueven las críticas al “Potrillo”

Por su nueva imagen, comparan a Alejandro Fernández con Felicia Garza Alejandro Fernández imagen. El que sorprendió a sus seguidores fue el cantante mexicano Alejandro Fernández al mostrar la imagen con la cual, promociona su nuevo tema “Tal vez” que realizó en colaboración con el cantante español, Antonio José, y el cantautor y productor, Aureo Baqueiro. Fue el propio Fernández quien subió a su cuenta oficial de Instagram su fotografía con el nuevo look, sin embargo, fue en la publicación de Facebook de la revista TvNotas, que los internautas criticaron al hijo de Vicente Fernández por su nuevo look, y no se guardaron nada. Alejandro Fernández imagen: “Pensé que era Felicia Garza” En la publicación de la revista se puede leer el siguiente mensaje: “CON NUEVO LOOK! Alejandro Fernández luce nuevo peinado, para presentarnos en los próximos días su siguiente trabajo musical en colaboración con el cantante español, Antonio José, y el cantautor y productor, Aureo Baqueiro… ¿Qué te parece la nueva imagen de ‘El Potrillo'”. Inmediatamente los internautas opinaron: “Pensé que era Felicia Garza”, “Con el afán d verse bien, empeoran su look, qué horror”, “El peluquero estaba de mal humor y se desquitó con él”, “Le copio el look a Henruchito”, “Parece que se esfuerza en verse viejo y feo”.

Alejandro Fernández imagen: “De ser El Potrillo a Yegua emprendedora” Entre los miles de comentarios se puede leer: “Es una nena”, “Parece peinado de señora empoderada de Las Lomas”, “Se dejó así las greñas del área de las patillas para hacerse bucles de quinceañera. ¡Detente potrilla!”, “¡¡Nooo por favor!! píntate el cabello Alejandro”. 2Se parece a uno que salía en familia con Chabelo relatando cuentos…”, “Si así va a estar el disco como el peinado ya valió barriga señor”, “De ser El Potrillo a Yegua emprendedora”, “Parece cabeza de muñeca vieja!”, “¿No es Chavela Vargas?”, “Se ve mas grande que Vicente”.

Alejandro Fernández imagen: “Pensé que era Ellen DeGeneres” El nuevo look de Alejandro Fernández no fue del agrado de los internautas, quienes no dejaron de compararlo con otros famosos: “Pensé que era Ellen DeGeneres”, “No sé quién le dijo que le quedaba ese look, no le queda”, “Pensé que era Olga Sánchez Cordero”, “De dónde saco ese corte? yo despido al asesor de imagen y al estilista”. “Jamás, me ha gustado, Vicente Fernández, mis respetos, pero los hijos salieron, muy raritos!”, “Tiene peinado de Bebé Nenuco”, “Peinado por su peor enemigo, se ve muy amolado. Mejor que pague a un asesor de imagen. Ánimo a veces hacen milagros”, “Es tributo a chabela Vargas”.

Alejandro Fernández imagen: Lo comparan con Chabela Vargas Para los internauta, el look de Alejandro Fernández les recordaba mucho a la difunda Chabela Vargas, aunque con algunas variaciones: “Pero Chabela más hombre”, “Se veía más varonil ella jajaja”, “Con ese corte se parece al trapeador con que seco el baño”. “No se ustedes pero yo lo noto como muy amanerado, ya no tiene su parte varonil”, “Me parece que necesita urgentemente un masaje de espalda, pero interno”, “Todos tenemos una tía sesentona con ese look!!!”, “Corte de teporocho de barrio”, “Cada vez peor, aparte de que ya se ve más grande de su edad”.

Alejandro Fernández imagen: “Que se ponga tacones y se vista de reina” Los internautas “se dieron vuelo” en los comentarios sobre el nuevo look del “Potrillo”: “Creo que ya se le acabó todo ya no tiene su atractivo que tenía y con ése peinado o despeinado no se ve bien su papá aunque tenga sus años se ve bien pero el no se quiere peinar como un jovencito y no le queda”. “Que haga lo que Gloria Trevi, que se ponga tacones y se vista de reina!!”, “Ya como puro Miami muy moderno según, se mira muy mal”, “Por criticón VICENTE, te salió niña el niño”, “Le cortaron el cabello con las tijeras de podar”, “Como que le da un aire a Silvia piñal en mujer casos de la vida rea”.

Aseguran que ese look no le sienta bien “Qué horror, quién será su diseñador de imagen, enserio se ve fatal, al menos que cante otro tipo de canciones”, “Pensé que era Radamés el de guerra de chistes!!!, “Y seguro gastó un dineral en el cambio de imagen, no sé pero de la moda lo que acomoda y ahora todos con pelo blanco, que moda tan fea”, se puede leer en los comentarios. Usuarios de redes esperan que su trabajo no esté como su look: “Esperemos que su trabajo no esté como el peinado si no será un fracaso”, “Peinado de señora de Polanco”, “Pensé que era Lupita D’Alesio”, “Ese man que pasó de porte de súper macho a esto”, “Muy lindo el brillito en los labios”.

“Creí que era el doctor Chapatín” La nueva imagen de Alejandro Fernández provocó que los usuarios de Facebook lo compararan con un reconocido personaje de Chespirito: “Creí que era el doctor Chapatín”, “Lo perdimos, le salió la paloma”, “Lo está arreglando su enemigo”, ” “Pues la neta no se q le paso si le gano la edad o el hombre que le da pa’ sus tunas se lo esta acabando porque se ve muy muy mal…. Lástima, que alguien le diga que cambie su imagen porque parece hermano de su papá… Y esa cara de sufrimiento que me hace pensar que le lastimaron los hemorroides”.

“Por qué no envejecen con dignidad, este señor ya raya en lo ridículo” Le piden a Alejandro Fernández que envejezca con dignidad: “Por que no envejecen con dignidad este señor ya raya en lo ridículo”, “Tremenda caballota, empoderada segura de si misma”, “Se ve mal, todo por servir se acaba”, “Qué acabada se ve Felicia Garza, de verdad”. “Horrible, el tan guapo se ve mal con esos cortes y peinados”, “Se parece al que trae bata de doctor en la caricatura de burbuja”, “Y tan caro que le cobran, para cómo lo dejan”, “Se parece a Chicharrín wero”, “De joven cirquero y de viejo payaso”, “Ya perdiste lo machín, pura florecita”.

“Se parece al Tata, con todo respeto al Tata” Por su cabello canoso, su corte de pelo y su forma de posar para la cámara, compararon a Alejandro Fernández con otros personajes: “Se parece al Tata, con todo respeto al Tata”, “Se parece a Sergio Dalma”, “Bien empoderada lista para ser Felicia García”. “No manches se ve bien acabado. Caray lo que hace el alcoholismo”, “Luce como una viejita pelona”, “Trae el look de Pedrito Sola”, “Cada vez más exótica..!”, “Cada vez más exótica”, “Sinceramente y sin ánimo de ofender se ve horrible”, “Se llama salida del clóset”.