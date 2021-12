Alejandro reacciona ante la biografía no autorizada de su padre

El Potrillo se dejó ver molesto

Dijo no querer saber nada al respecto de la biografía Luego de dos años de espera, finalmente Alejandro Fernández volvió a presentarse en el Auditorio Nacional con su gira “Hecho en México”, y al terminar no pudo escapar de los medios de comunicación, quienes le preguntaron respecto a la biografía no autorizada “El último Rey”, publicada por la periodista argentina Olga Wornat. Al llegar a su hotel, el interprete ya tenía a diferentes medios esperándolo para cuestionarlo sobre el libro que expone detalles bastante personales de la familia del Potrillo. Ante esto, el cantante demostró su enojo por los múltiples cuestionamientos, además de poner en duda lo escrito por Wornat. Así reaccionó Alejandro ante la biografía no autorizada de su padre “No te puedo decir nada… Ó sea güey, a ver hablen bien de lo que van a decir. Les voy a pedir que se enteren bien. Me vale Madr*s. ¿Quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia?, no quiero saber nada”, confesó frente a cámaras. La principal razón por la que el Potrillo fue perseguido por los medios, era para conocer más a fondo sobre el secuestro que sufrió Vicente Fernández Jr. en manos de su otro hermano Gerardo Fernández, tal como supuestamente se habla en el libro de la escritora argentina. Archivado como: Fernández biografía

Gerardo Fernández el principal señalado Olga, explicó durante una entrevista para YouTube con Julio Astillero, que Gerardo Fernández era el hijo más polémico de Vicente Fernández y aseguró en sus escritos que tenía relaciones con uno de los fallecidos líderes del Cartel de Sinaloa. “Gerardo es el hijo de en medio, que es ambicioso, que es inescrupuloso, tiene relaciones turbias, que fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los palenques, además de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández”, señaló. Archivado como: Alejandro Fernández biografía

Culpan a Gerardo Fernández de la desaparición de su hermano Al parecer fuentes cercanas a la periodista, le habrían dicho que la sospechosa desaparición de Vicente Fernández Jr., había sido culpa de Gerardo Fernández quien lo internó a la fuerza en una clínica, mientras que el padre de ambos se encontraba haciendo la repartición de su herencia entre el resto de sus hijos. Cabe mencionar, que el Potrillo no es el único perteneciente a la familia Fernández en demostrar su descontento respecto a la biografía no autorizada, pues anteriormente Vicente Fernández Jr., ofreció una entrevista a la revista TVyNovelas donde expresó lo que pensaba. Archivado como: Alejandro Fernández biografía

Vicente Jr. también esta molesto con las acusaciones Vicente Jr. dijo que aunque Olga trató de acercarse para pedirle su versión, él no quiso hacerlo: “Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”, mencionó. Por otro lado, la periodista argentina también reveló en su entrevista con Julio Astillero, que no tenía la más mínima intención de perjudicar a la familia del famoso interprete y que por ello, también decidió escribir sobre los aspectos positivos que Vicente Fernández ha tenido a lo largo de su carrera. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CÓMO ALEJANDRO FERNÁNDEZ ESTALLÓ POR LAS PREGUNTAS SOBRE EL LIBRO. Archivado como: Alejandro Fernández biografía

La escritora argentina se defiende Señaló también como es que esta familia se había convertido en una las más famosas y queridas por el público mexicano, por lo que su propósito era únicamente contar aspectos poco conocidos y profundizar en la vida del interprete de “Un millón de primaveras”. Aún así, parece ser que la dinastía Fernández sigue disgustada con la periodista por las supuestas mentiras publicadas en “El último Rey”, a tal grado que han decidido evitar las preguntas de los diversos medios de comunicación que se les acercan. Archivado como: Fernández biografía

Olga Wornat no tiene miedo En medio de la polémica, la autora argentina declaró que no le teme a una posible demanda, pues esta segura de que sus palabras en la biografía de Vicente Fernández son ciertas, y también habló sobre los reclamos que le hizo el hijo mayor del cantante. En una entrevista para el programa de entretenimiento “Hoy“, realizada por Juan José Origel y Raúl Araiza, Wornat contestó a las preguntas sobre la controversia que la rodea tras asegurar los vínculos de Gerardo Fernández con el crimen organizado. Archivado como: Alejandro Fernández biografía

Vicente Jr. hablo con la periodista argentina Comentó que el hijo mayor de Vicente Fernández la llamó molesto para reclamarle por difundir información no autorizada, a lo que ella contesto de inmediato que si el había tenido la oportunidad de leer la biografía, y este contestó que no. “Se comunicó Vicente Jr. conmigo, con quien yo intercambié mensajes hace tres días y me dijo… antes me tuteaba y, en este momento, comenzó a tratarme de usted; me dice: Señora, cuánta difamación. No voy a permitir que ni él ni nadie me diga a mí difamadora o mentirosa”, expresó.

“Lee el libro primero” “Le dije: ‘Vicente, ¿no leíste el libro?, lee el libro primero. Todo lo que conté Vicente sabe perfectamente que es verdad y él me respondió, bueno sí, es que no tengo el libro”, continuó. La autora confirmó una vez más que no tiene miedo a ser demandada porque confía plenamente en la información de más de 200 entrevistas que obtuvo durante años como parte de su investigación, y agregó cuenta con las pruebas necesarias para comprobar sus escritos.

La escritora confesó tener pruebas Ella dijo: “No tengo temor a demandas, yo siempre di la cara e iré a donde tenga que ir, tengo pruebas, tengo testimonios, estoy absolutamente segura de lo que escribí, está checado mínimo por tres fuentes y hay un montón de información que quedó fuera que era tremendamente fuerte y que la dejé fuera porque justamente no pude checarla bien”. La escritora añadió que no le pesa el haber revelado ese tipo de información tan controversial, ya que considera que no hay personas de las cuales no se pueda hablar y especificó que ante todo, considera como un ídolo al cantante mexicano. Continuara trabajando hasta conseguir la verificación “Yo creo que no hay intocables y no debe haber intocables, yo creo que hay que contar a los ídolos, hay que contarlos como seres humanos que son, hay que contarlos con sus claroscuros, con sus virtudes, con sus tropiezos… hoy todos en Jalisco me dicen: “Nosotros lo sabíamos, pero no lo queríamos publicar”, señaló. Y aunque no revelo las fuentes que le dieron la información sobre el dichoso secuestro del hijo mayor del interprete, dijo que venía de personas cercanas a ellos y que fueron testigos. Por último, menciono que seguirá trabajando en conseguir la confirmación de los hechos publicados.