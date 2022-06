Alejandro Fernández fue demandado por su imitador Emmanuel Mercado

El SimiPotrillo interpuso recurso ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco

El hijo de Vicente Fernández no acudió a la orden judicial

Alejandro Fernández fue demandado por su imitador Emmanuel Mercado, mejor conocido como El SimiPotrillo, ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, sin embargo, al hijo de Vicente Fernández no le pareció, de acuerdo a información de Publímetro que replica Infobae.

Resulta que la persona que demanda era su principal seguidor, sin embargo, hubo una molestia de parte del cantante por que el hijo del Charro de Huentitán, consideró que se hacía uso de mala manera de su marca, así comenzó todo el problema entre los dos artistas.

¿PORQUÉ INICIÓ TODO?

Sin embargo, esto no se quedó así, pues este problema ya lleva varios años en disputa, por lo que el similar no dudó en demandarlo ante una instancia especial, por lo que el hijo de Vicente Fernández no acudió a la primera audiencia, por lo que no se sabe qué pasará próximamente.

En lo que son peras o manzanas, esta situación ha empeorado para el doble de El Potrillo, pues mientras no se presente Alejandro Fernández, él no podrá hacer presentaciones de ningún tipo y le afectará directamente en su bolsillo, pues no podrá tener ingresos económicos por un buen tiempo.