Mhoni Vidente revela que visualiza bisexual a Alejandro Fernández

Incluso revela que se “merendó” a uno de sus amigos

Dice que ve al cantante casado con una mujer

La famosa y controvertida psíquica Mhoni Vidente destapa una noticia que muchos sospechan sobre el hijo de Vicente Fernández sobre sus preferencias sexuales y además dice que tuvo “algo qué ver con un amigo”, esto durante el programa Sale el Sol en donde confirmó que ella ha visualizado a Alejandro Fernández bisexual.

La revelación de Mhoni Vidente de que ve al cantante bisexual lo publicó también en sus redes sociales y pronto tuvo la reacción de sus seguidores, quienes dieron su opinión sobre las preferencias del Potrillo, de quien se dice ha tenido problemas con su padre.

Entre las predicciones que da a conocer, la psíquica habla del tema entre Estados Unidos y Venezuela, además de que vaticina un terremoto de proporciones no mayores.

VEA EL VIDEO AQUÍ

El video completo sobre sus predicciones se puede ver en su cuenta personal de Instagram @mhoni1, en donde destapa la noticia de que visualiza a Alejndro Fernández como bisexual.

Uno de los conductores del programa comentó acerca del cantante y dijo: “Últimamente se ha visto a Alejandro Fernández que saliendo de sus palenques, que si del trabajo con unas copitas de más y por ahí se dice, yo lo escuché que ha tenido problemas con su papá, Qué va a pasar con ellos?, preguntó.

De inmediato Mhoni Vidente contestó: “Alejandro es definitivamente una persona que cuando tu estás en el medio te inunda completamente todos los vicios y todos los problemas, y todo mundo me estaba preguntando ¿Mhoni Alejandro será gay, o qué le pasa, se irá a casar?”.

“Yo veo que se casa con una mujer, pero que salga del clóset, no. Sí lo veo casado, no con un hombre, con una mujer, pero una de las visiones que yo tuve de Alejandro Fernández es que sí sea bisexual, que a lo mejor se merendó a uno de los amigos o algo por el estilo, ya perdón estoy diciendo cosas que no debo… saludos a don Vicente lo quiero con el alma y que la pase muy bien”.

El último comentario de Mhoni Vidente sobre los saludos a Vicente Fernández es porque recientemente el papá del Potrillo cumpió 80 años de edad.

Hasta la tarde de este miércoles 19 de enero de 2020 la publicación tenía más de 60 mil 200 reproducciones del video y más e 140 comentarios de la gente sobre todo venezolanos que oraban porque sucediera la liberación de su país.

Los rumores sobre las preferencias sexuales del Potrillo llevan años y él no ha dicho nada al respecto por lo que la polémica continúa entre su público.

Y es que el hijo de Vicente Fernández ha aparecido en diferentes ocasiones con apariencias que de inmediato levantan las sospechas de sus seguidores, así como en circunstancias comprometedoras.

Incluso el look que ha mostrado en algunos eventos ha causado controversia entre sus “enamoradas”, aquí te dejamos el atuendo más polémico de Alejandro Fernández.