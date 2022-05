“Habrá que recordar que Alejandra, hace un tiempo, apuñaló a un cuate en Miami, por eso no puede venir a México ahorita, porque si viene, ya no regresa para allá. Yo creo que se volvieron a reposicionar ambas y además están al nivel las dos, artísticamente hablando”, finalizó el periodista (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Alejandra Guzmán aprende a quererse

En este momento de su vida, Alejandra Guzmán ha dejado de lado el amor de pareja para enfocarse en estar bien. Como parte de este proceso, recibe atención de un neuropsiquiatra: “El amor no lo tengo presente ahorita, no es mi prioridad y eso también viene en la etapa que estoy viviendo, que es aprenderme a amarme a mí misma. Ya he tocado fondo en distintos rubros. Considero que el pedir ayuda es de grandes, el saber decir: ‘OK, necesito volver a ser yo’, sentir alegría por la vida”, afirmó.

En años pasados, la cantante ha enfrentado problemas de salud, conflictos familiares y decepciones amorosas. Estas situaciones, dijo, le han ayudado a conocerse como persona y encontrar las herramientas para salir adelante: “Todo lo que me ha pasado en la vida lo enfrento y aprendo más de mí y me ha servido recordar toda esa grandeza de vida que he tenido porque me ha llenado de música, de momentos, de oportunidades, de sabiduría”.