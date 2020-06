Alejandra Guzmán asusta a sus seguidores de Instagram

La cantante reporta daños en su casa de Huatulco, Guerrero, por el sismo

Su papá, el también cantante Enrique Guzmán, aseguró que ella está bien

La cantante Alejandra Guzmán, quien pasa la cuarentena en Huatulco, Guerrero, en México, reportó daños en el inmueble donde vive a causa del sismo que se registró la mañana de este martes y que tuvo como epicentro la localidad de Crucecita, Oaxaca, con una magnitud de 7.5.

“Acaba de temblar, chéquense cómo quedó la pared, las ventanas; todo roto. No saben el susto“, dijo la intérprete de Reina de corazones.

En el video que subió a sus historias de Instagram, Alejandra Guzmán muestra paredes cuarteadas y varios ventanales caídos y cristales rotos.

El padre de la rockera, Enrique Guzmán, también dio a conocer los daños en la casa de su hija y confirmó que ella se encuentra en perfecto estado.

“Alejandra Guzmán en su casa en Huatulco me reporta daños importantes en su casa, pero ella está bien”, escribió en su cuenta de Twitter (Con información de Agencia Reforma).

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su hija Frida Sofía (VIDEO)

Luego de toda la “lluvia” de declaraciones entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, la veterana rockera rompió el silencio y dijo todo lo que piensa de la jovencita, al grado de negar que se acostara con su pareja, como lo ha sugerido en varias ocasiones su retoño.

En esta guerra de dimes y diretes, también se ha hablado de que la cantante no ha podido dejar las drogas y que incluso ella sigue manteniendo a su hija, de acuerdo a una publicación en el portal de Infobae.

Incluso Enrique Guzmán, papá de la rockera, salió a asegurar que tomaría distancia de su nieta, luego de señalarla como “muy pendeja“; posteriormente, ella decidió subir una foto antigua mientras sostiene un cigarro al lado de él.

Otra de las fuertes declaraciones que hizo Frida Sofía sobre su mamá fue el siguiente: “embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína”, de acuerdo a lo que publica Infobae, lo que desató aún más la polémica.

Ante todo este show, Alejandra Guzmán decidió dar su punto de vista a través de una entrevista en el programa de Despierta América.

Entre otras cosas, dijo que Frida Sofía necesita una terapia, negó que tuviera relaciones con alguna de las parejas de ella y además resaltó que no tiene contacto con ella.

A continuación, te dejaremos la entrevista completa que se publicó en la cuenta de Instagram del programa y algunos comentarios de Alejandra Guzmán sobre su hija.

“Esta ha sido una historia muy larga, desde que yo tengo ausencia en su vida, gracias a mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole, porque nadie me ha regalado nada y gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene dónde comer y realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré, y es pero que ella algún día logre todos sus sueños”.

Entonces, Alejandra Guzmán se defendió de su hija Frida Sofía: “Pero eso no significa que yo sea su bote de basura, eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores y los he tenido, pero también he tenido qué recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

Archivado como: Alejandra Guzmán daños casa sismo