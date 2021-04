“Cada vez tiene más razón Frida. Dios la proteja. Si fuera mi hija, iría volando a apoyarla”, “Mejor no hubiera dicho nada, nomás limpiando imagen”, “Alejandra no da la cara porque sabe que es cierto”, “Qué triste y qué decepcionada estoy de Alejandra Guzmán”.

“Siempre fue muy abusivo (Enrique Guzmán). Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso… Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, dijo Frida Sofía, además de agregar que “cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal”.

“En mi vida he tocado a Frida Sofía”: Enrique Guzmán

“En mi vida, en mi put… vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirlo de otra manera”, fueron las palabras de Enrique Guzmán tras ser señalado por su nieta Frida Sofía como un abusador sexual. “Oír estas cosas me duelen, porque no las entiendo. No entiendo. Se fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no vi y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino, pero quiero saber qué le pasa”.

“¿Cómo puede hablar así de mí cuando dos años antes decía que yo era la maravilla máxima y que me invitaba a Miami para que me la pasara yo con ella y hoy soy un degenerado que le metió mano a los 5 años y yo no sé ni dónde se le puede meter la mano a alguien. Yo no sé qué hacer”, aseguró llorando en entrevista con Pati Chapoy.