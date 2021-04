No es la primera vez que la llamada “Reina de corazones” desactiva la función de comentarios, pues meses atrás hizo lo mismo cuando fue duramente criticada por su aspecto en varias fotografías que subió, en una de ellas estaba acompañada de su madre, la actriz Silvia Pinal.

En una de las fotografías que subió a su cuenta de Instagram, la cantante Alejandra Guzmán posa con personas que podrían ser de su equipo de trabajo, en la imagen le puse el siguiente texto: “Momento mágico, el rock alimenta”. No hay ningún comentarios, pues la cantante desactivo esa función.

Los usuarios le reclamaron a Alejandra Guzmán que guardara silencio ante la gravedad de las acusaciones de su hija, y le reclamaron el no manifestarse al respecto y hacer como si nada pasara, le escribieron: “Evadir no es lo correcto, dejen de darle cuerda a lo que está mal”.

Dicen que Alejandra Guzmán como ‘pésima’ madre

También recalcaron que la calidad de artista de Alejandra Guzmán es innegable, pero en cuestiones personales, su papel de madre fue muy criticado: “Cantante y rockera muy buena, mamá pésima” “Eres ca.. ex… de puerco”, se podía leer en los comentarios.

“Son dos mujeres la artista y la madre, como ARTISTA te doy un 100 y como madre mejor no doy nota, no soy quien para juzgar algo tan delicado y que no sé cómo ocurrió y cuando, mi apoyo a la ARTISTA mis oraciones a la MADRE”, expresó una usuaria en las redes de la cantante.