“Tengo luz verde para proceder contra la niña (…) Frida Sofía no tiene cómo comprobarlo, entonces hay que proceder contra ella en Estados Unidos . Ya puedo, con el permiso de Alejandra, proceder contra ella. El problema es que a ella se le va a voltear el asunto porque lo voy a hacer en Estados Unidos”, informó Enrique Guzmán.

Tras esto, el mismo cantante con “motivo de limpiar su nombre” decidió poner una contra demanda a su nieta en Estados Unidos. De acuerdo con el portal Univisión , el cantante informó que tenía ‘luz verde’ para proceder en contra de ella, debido a que supuestamente Frida Sofía no tenía las pruebas suficientes para comprobar los delitos que le imputa al cantante:

“Solamente le deseo lo mejor”. La cantante mexicana, Alejandra Guzmán sorprende en redes sociales al presentar un comunicado en donde informó que no tomará ninguna acción legal en contra de su hija Frida Sofía, ni que tampoco se encuentra en complicidad con su padre Enrique Guzmán, afirmando que ella solo desea lo mejor.

Mediante un comunicado a través de redes sociales, la mexicana mandó ‘acallar’ todas las especulaciones que se tenían al respecto, después de que su padre informara que ella misma le había otorgado el consentimiento para proceder en contra de su nieta, a lo que la cantante comenta que no hará nada en contra de Frida.

Sin embargo, muchos se han preguntado qué acciones tomará su madre Alejandra Guzmán, ya que fue involucrada de manera indirecta con los cargos que su hija Frida Sofía le imputa a su abuelo Enrique Guzmán, a lo que la cantante mexicana informó mediante un comunicado que ella no tomará ninguna acción legal en contra de su hija.

A través de dicho documento se informó al inicio que Alejandra “no tomó partido” con su padre Enrique Guzmán: “Alejandra Guzmán ha pedido aclarar que, en estos momentos, ella no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija, Frida Sofía, en México o los Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo”.

“Ell sigue manteniendo la misma posición desde su última entrevista con Adela Micha, no ha comentado, ni lo hará, sobre este tema . Alejandra estará enfocada en su nuevo sencillo ‘Quiero más de ti’ coescrito y producido con Timothy Mitchell”, finalizó el comunicado de prensa, acallando todos los rumores de una psoble demanda en contra de su hija Frida Sofía.

Para finalizar con su comunicado de prensa, el equipo de la cantante informó que Alejandra Guzmán no hablará nuevamente al respecto, ni dará más declaraciones ni entrevistas, manteniéndose firme en no hacer ningún tipo de comentarios de este tema familiar frente al público:

“Obvio, ya vio como se le fue la gente a la yugular. No le conviene por su carrera, a parte en donde la hija compruebe que la mamá fue negligente cuando ella era una menor de edad, se echa la soga al cuello. Mejor calladita se ve más decente, aunque también se le aplica ‘el que calla otorga”, “Yo creo que vio el resultado de sus actos en la venta de tickets”, “Se dio cuenta que por sus acciones su carrera va en pique”.

Ante esta respuesta por parte de Alejandra Guzmán muchos internautas y seguidores de la cuenta de Chisme No Like, la cual compartió esta noticia en redes sociales, salieron a argumentar que realmente a la cantante no le beneficiaba tomar posición de ningún tipo, ya que las personas “se le estaban echando encima” por no apoyar a su hija:

El día 7 de julio, Frida Sofía encendió las alertas en su perfil de Instagram tras evidenciar a una de los internautas que se tomó el tiempo de dejarle un mensaje demasiado agresivo donde le hace saber que Alejandra probablemente hubiera sido más feliz abortándola como ella había abortado al bebé que esperaba con su entonces pareja y la joven no se quedó callada.

“Burlarse del dolor ajeno es lo más cobarde que existe en este mundo. No hay un día que pase en mi vida sin que sea humillada, señalada, insultada de esta forma entre muchas otras. Ojalá y esta foto y su mensaje te incomoden al igual que a mí”, fue parte del mensaje que dejó la influencer en sus redes sociales, ante el ataque que la usuaria realizó contra ella.

Al pasar por esta tormentosa situación, Frida Sofía no se quedó con las manos cruzadas y salió ante su comunidad de seguidores, exhibiendo el comentario del usuario que mencionó una de las circunstancias más difíciles por las que pasó tras tomar la decisión de abortar hace un par de años atrás y que en numerosas ocasiones ha dicho que fue “lo más difícil de hacer”.

“Seguiré luchando por mi sanación”

La hija de Pablo Moctezuma no paró ahí con el ataque, señalando que ella recibía ese tipo de atención multiplicado al triple que la usuario que decidió mostrar en el post de Instagram y que esperaba pudiera entender que no era un proceso fácil con el cual ella vivía, además de aclarar que sólo estaba buscando su ‘sanación’ y aunque la atacaran, no se callaría.

“Ahora imagínate recibir este tipo de ataques X 1.7M!!! Y sigo y seguiré luchando por mi sanación así sea gritando mi verdad le pese a quien le pese”, comentó Frida en el pie de imagen de la captura que subió en sus redes sociales, terminando el post con el hashtag de “yo no me voy a callar”, no siendo la primera vez que hace una acción similar con sus ‘haters’.