“Lo que va a hacer con su herencia no sé, conmigo no cuenta, pero tengo un nieto que lo adora y creo que es al que le puso su testamento a su nombre, Apolo”, dijo el cantante mexicano durante la entrevista. Sin embargo, y a pesar de que fue alguien directo de la familia quien dio la información, Luis Enrique Guzmán desmintió a su padre. VER VIDEO AQUÍ

“Obviamente no es así, mucha gente se agarra de algo para sacar una nota y no corrobora si es o no verdad, pero creo que hay un poco de responsabilidad de buscar la verdad antes de sacar algo, precisamente por eso tuvimos que ir a la fuente y decirles que por favor bajaran eso, porque es una cuestión de riesgo”. VER VIDEO AQUÍ

El integrante de la dinastía Pinal recalcó que dicha información puso en riesgo no solo a él, sino a toda su familia: “Es una cuestión de riesgo para mí, para mi familia, para mi hijo, y no puedo permitir que estén poniendo en riesgo la seguridad de mi familia”, dijo frente a los medios.

Pide que escucha a Frida Sofía

“Ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad (Alejandra Guzmán) tomara un paso atrás y escuchara tantito más lo que tiene que decir su hija (Frida Sofía)”, expresó el empresario Pablo Moctezuma.

También, el papá de la joven aseguró que la apoyará en las medidas legales que decida emprender en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, aunque aclaró que en este momento no puede hablar sobre el estado en el que se encuentra la denuncia.