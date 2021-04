Alejandra Guzmán reaparece en público luego de las acusaciones que hizo su hija Frida Sofía

Tras las críticas recibidas por apoyar a Enrique Guzmán, la cantante ofrece reveladora entrevista

“Mujer mentirosa, no habla con la verdad y dice ser honesta. Hay personas que no merecen ser madres”, le dicen en redes sociales Y sigue el escándalo. Tras las críticas que recibió en redes sociales por apoyar a Enrique Guzmán, quien fue acusado por su nieta Frida Sofía de haberla “manoseado” cuando era apenas una niña, la cantante Alejandra Guzmán ofrece reveladora entrevista. En las primeras horas de hoy, la intérprete de temas como La plaga y Verano peligroso, se dio cita en el programa Me lo dijo Adela, conducido por la reconocida periodista Adela Micha, y el cual está disponible en su canal oficial de YouTube. “Es muy triste para mí”: Alejandra Guzmán Sin esperar mucho tiempo, Alejandra Guzmán, sin mencionar el conflicto entre su padre e hija, dijo que esto ha llegado a un nivel muy fuerte y muy increíble: “Es muy triste para mí porque es mi hija, yo la parí, y mi padre que tanto adoro y admiro también, entonces es bueno que hablemos”. La cantante quiso dejar las cosas en claro y compartió que su hija Frida Sofía creció en su casa y estuvo con su Nana Tere, la cual la cuidó a ella y a sus hermanos Viridiana y Luis Enrique y murió cuando tenía 4 años. Luego, entrarían dos nanas más a la vida de Frida (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Frida Sofía padece Trastorno límite de personalidad “Yo recuerdo, que después de unos años, tuve que mandar a Frida Sofía a un colegio porque trataron de secuestrarla y ella apenas tenía 12 años. Yo la llevé al mejor colegio, en el cual, en el último año, se le diagnosticó ‘Border personality’ (Trastorno límite de la personalidad)”, confesó Alejandra Guzmán. La cantante dijo que desde ese entonces ella ha tratado de ayudar a su hija y tenerla bajo medicamentos, pero en ocasiones no terminaban la terapia o en otras no tomaban de la manera correcta esos medicamentos: “Ha sido muy difícil para mí”.

“Frida Sofía ha dicho cosas de mí que no son ciertas” En Miami, Florida, lugar donde reside actualmente Frida Sofía y donde realizó sus estudios, Alejandra Guzmán insistió en que siempre le dio lo mejor a su hija, desde un departamento hasta un coche, los cuales espera que esté disfrutando. “Ella acaba de cumplir 29 años, y desde hace dos años, ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no ha sido posible comprobar, porque cómo puedes comprobar algo que no es verdad”, refiriéndose a las acusaciones de su hija de que tuvo relaciones son su entonces novio, Christian Estrada.

“No puedo permitir que llegue a este nivel” Sin poder contener las lágrimas, la hija de Enrique Guzmán mencionó que le ha dolido mucho ser juzgada y señalada por algo que no es verdad y que no ha hablado de ese tema porque se trata de su hija, ni mucho menos la ha demandado por la misma razón. “Pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora está en contra de mi padre que tanto la apoyó. Mi padre tiene otras nietas y otros nietos y siempre nos ha dado cariño. Alguna vez si me dio una nalgadiza porque seguramente hice una barbaridad, pero el pasado es el pasado”.

Alejandra Guzmán no se explica por qué esa ira desbocada de su hija Y cuando nadie lo esperaba, Alejandra Guzmán se dirigió a su hija para decirle cómo puede regresar 30 años atrás para tratar de explicarse todo lo bueno que hubo dentro de “esta familia disfuncional”, ya que hubo muchas cosas buenas. “No sé porque es esa ira desbocada, yo creo porque dejé de darle dinero para el mantenimiento y le dejé de dar dinero para el seguro médico, porque con el seguro médico se medicaba a su manera, entonces pienso que eso es lo que hacen los ‘painkillers’ (analgésicos) después de un tiempo”.

Alejandra asegura que ha estado en el mismo lugar que su padre Alejandra Guzmán negó que haya descalificado de forma automáticas las acusaciones de su hija Frida Sofía contra Enrique Guzmán, a quien acaba de visitar, sino que asegura que ella ha estado en el mismo lugar que puso a su papá hace apenas unos días. “Yo he estado en ese lugar donde a mí me pusieron de protagonista en un drama. Toda la familia está en el mismo trauma que yo, todos tenemos miedo de qué pueda pasar después porque esto está llegando a un nivel incontrolable. No sé porque hay esa necesidad de hacernos daño cuando yo le he dado todo lo que he podido, he ido a todas las terapias, a rehabilitaciones. Yo no puedo ayudarla porque yo también tengo mis problemas”.

“Estoy limpia y sobria” A la pregunta de si está limpia actualmente, la cantante aseguró que si, desde hace dos meses, y que está contenta porque cree que tiene que sobrepasar esta etapa, la cual le ha hecho sentir una “depresión espantosa” y está en tratamiento porque también ha sufrido de ataques. “Es un bullying mediático, porque al final no puede vivir nadie así”, expresó Alejandra Guzmán, quien también aseguró que no fue fácil ser hija de dos figuras de la talla de sus padres, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, “pero qué orgullo tener esos padres”.

“Eso es lo que menos me importa” “Yo hice y les demostré a todos qué tengo en el corazón, qué tengo en mi garganta, qué tengo en mi alma, a mí me enseñaron a ser artista y me gusta entretener a la gente, no para hacer un drama para obtener seguidores, eso es lo que menos me importa en la vida”. Alejandra Guzmán aseguró que nunca ha engañado a nadie, pero que no le gusta ver a su papá destruido por algo que no hizo: “Sé que es un gran hombre, porque es mi padre, porque me dio la vida, porque es un personaje que trabaja toda la vida, porque alguna vez me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre ya también le pidió perdón a mi madre”.

Frida Sofía no ha querido acercarse a Alejandra Guzmán La cantante confesó que le llamó a Frida Sofía en su cumpleaños para decirle que ella no había hecho nada y que le diera una oportunidad de hablar: “Yo le llamé, le dejé un recado muy bello, le dije que por favor se acercara, mi mamá también le ha pedido que se acerque y ella no ha querido acercarse”. También, la cantante recordó la ocasión en la que la llamaron desde el programa Despierta América, estando Frida Sofía en el foro, insistiendo en que ella quiere tratar este problema sin que haya cámaras de por medio: “Tienes que hacer las cosas en dónde debes, para eso está la familia. No es justo que se nos crucifique. La perdono porque está enferma. No es justo que se le dé tanto peso a una persona que apenas está empezando”.