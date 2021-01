La cantante mexicana provoca todo tipo de reacciones al subir una foto en redes sociales

Usuarios la destrozan por el aspecto de su cara

“Tiene cara de ardilla”, expresan algunos usuarios

Una vez más, la cantante mexicana Alejandra Guzmán es destrozada en redes sociales, ahora por subir una foto en la que el aspecto de su cara luce muy diferente, incluso le dicen que “tiene cara de ardilla”.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, que la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal compartió una imagen en la que presume su nuevo look, cortesía de Pupy, “El estilista de las estrellas”.

Y aunque en esta publicación, los admiradores de la cantante mexicana, quien al parecer limitó los comentarios, halagaron su nuevo color de cabello, en otros lugares la destrozaron por el aspecto de su cara.

En la cuenta de Instagram de Chamonic, donde se compartió esta fotografía, se puede leer lo siguiente: “Vuelven a criticar por esta foto a Alejandra Guzmán… pues dicen que ya se está desfigurando la cara, dicen que las cirugías son adictivas como los tatuajes”.

“Esta pobre señora (Alejandra Guzmán) no aprendió nada”

No pasó mucho tiempo para que los internautas se expresaran de diferentes maneras: “Ese pelo le queda horrible”, “Esta pobre señora no aprendió nada con todo lo que sufrió después de las cirugías de las pompis que casi le cuestan la vida”, “Pobre… no da una”.

Mientras una persona aseguró que artistas como La Guzmán “se rehúsan a envejecer”, alguien más dijo que “ya se está pareciendo a la señora (Silvia) Pinal”, su mamá, a quien también han criticado duramente con anterioridad por el aspecto de su cara.

“Tan bella que era su cara, no sé por qué se hacen tanta cosa en la cara. Al final, todos vamos a terminar viejitos”, “Se parece a la Gomita”, “Así va ir quedando la Rosie Rivera”, se puede leer en más comentarios.

