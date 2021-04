Dicho video provocó que la cantante fuera duramente criticada por no apoyar a su hija, pues la cantante aseguró que “pongo las manos al fuego por mi padre”. No fue la única vez que la Guzmán le ofreció a su padre sus apoyo públicamente, pues en su entrevista con Adela Micha, la cantante volvió a dudar de su hija y a apoyar a Enrique.

Tras las polémicas declaraciones, los dimes y diretes entres abuelo, madre e hija no se han hecho esperar, y cada uno ha utilizado sus redes sociales o ha asistido a programas de espectáculos para dar su versión de los hechos. Frida en redes no deja de subir lo que ella llama sus pruebas y de repostear todas las muestras de apoyo que recibe.

“Rockeros, primero que nada gracias por preocuparse por mi salud, me encuentro recuperándome satisfactoriamente. con el fin de entregarles el mejor show como ustedes lo merecen cambiamos la fecha del próximo evento online al 3 de Julio, 2021. Estaré En Vivo desde el @auditoriomx adquieran sus en @eticketmx”, dijo la Alejandra Guzmán en el video. VER VIDEO AQUÍ

Los mensajes con buenos deseos para la cantante no se hicieron esperar, sus seguidores le escribieron: “Amooooo!! Nos toca esperar !! Pero tu salud es primero”, “Dios te siga bendiciendo mi Ale y a darlo todo como siempre lo haces”, te admiró demasiado.. Que te recuperes más pronto y mejor, te amamos”.

Los usuarios le reclamaron a Alejandra Guzmán que guardara silencio ante la gravedad de las acusaciones de su hija, y le reclamaron el no manifestarse al respecto y hacer como si nada pasara, le escribieron: “Evadir no es lo correcto, dejen de darle cuerda a lo que está mal”. Alejandra Guzmán cirugía

Califican a Alejandra Guzmán como ‘pésima’ madre

También recalcaron que la calidad de artista de Alejandra Guzmán es innegable, pero en cuestiones personales, su papel de madre fue muy criticado: “Cantante y rockera muy buena, mamá pésima” “Eres ca.. ex… de puerco”, se podía leer en los comentarios. Alejandra Guzmán cirugía

“Son dos mujeres la artista y la madre, como ARTISTA te doy un 100 y como madre mejor no doy nota, no soy quien para juzgar algo tan delicado y que no sé cómo ocurrió y cuando, mi apoyo a la ARTISTA mis oraciones a la MADRE”, expresó una usuaria en las redes de la cantante.