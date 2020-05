Alejandra Guzmán rompe el silencio y habla sobre la relación con su hija

Niega que se acostara con algunas de sus parejas como lo han señalado

Además dice que su retoño necesita ayuda psicológica

Alejandra Gumzán hija. Luego de toda la “lluvia” de declaraciones entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, la veterana rockera rompió el silencio y dijo todo lo que piensa de la jovencita, al grado de negar que se acostara con su pareja, como lo ha sugerido en varias ocasiones su retoño.

En esta guerra de dimes y diretes también se ha hablado de que la cantante no ha podido dejar las drogas y que incluso ella sigue manteniendo a su hija, de acuerdo a una publicación en el portal de Infobae.

Incluso Enrique Guzmán, papá de la rockera, salió a asegurar que tomaría distancia de su nieta, luego de señalarla como “muy pendeja“, posteriormente ella decidió subir una foto antigua mientras sostiene un cigarro a lado de él.

Otras de las fuertes declaraciones que hizo Frida Sofía sobre su mamá fue la siguiente: “embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína”, de acuerdo a lo que publica Infobaes, lo que desató aún más la polémica.

Ante todo este show, Alejandra Guzmán decidió dar su punto de vista a través de una entrevista en el programa de Despierta América.

Entre otras cosas, dijo que Frida Sofía necesita una terapia, negó que tuviera relaciones con alguna de las parejas de ella y además resaltó que no tiene contacto con ella.

A continuación te dejaremos la entrevista completa que se publicó en la cuenta de Instagram del programa y algunos comentarios de Alejandra Guzmán sobre su hija.

“Esta ha sido una historia muy larga, desde que yo tengo ausencia en su vida, gracias a mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole, porque nadie me ha regalado nada y gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene dónde comer y realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré, y es pero que ella algún día logre todos sus sueños”.

Entonces se Alejandra Guzmán se defendió de su hija Frida Sofía: “Pero eso no significa que yo sea su bote de basura, eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores y los he tenido, pero también he tenido qué recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre”.

“Pero ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada de sus celular, hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos. Ella insiste en que tiene un video el cual no existe porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida y menos algo tan bajo como lo que se me acusa, que es falso, totalmente falso”.

Luego Alejandra Guzmán se justificó sobre al hablar de su hija: “Y pongo las manos en el fuego porque yo no miento, es lo único que no he hecho en mi vida, mentir. Me he comunicado con ustedes con mi música, he escrito mucho, también he buscado la manera de acercarme a ella, si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mi, hay necesidad de una terapia”.