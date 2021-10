Alejandra Espinoza revela lo inesperado luego de ser dada de alta del hospital

La conductora y modelo mexicana asegura que sufrió negligencia médica

"Ese neurólogo fue un muy mal neurólogo", comentó la presentadora de televisión Vaya susto que les provocó Alejandra Espinoza a sus seguidores luego de que se diera la noticia que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, pero ahora, tras ser dada de alta, la conductora y modelo mexicana asegura que sufrió negligencia médica. Fue a través de su podcast Entre hermanas, el cual conduce junto a Damaris Jiménez, quien es life coach especializada en el desarrollo personal de las mujeres, que la presentadora de televisión no se quedó callada y contó toda la verdad. "Ese neurólogo fue un muy mal neurólogo": Alejandra Espinoza "La realidad fue que yo me topé con un mal médico. Yo voy a emergencia, me hacen todos los exámenes y él médico con el que yo me topo, el neurólogo del hospital donde a mí me internan, ese neurólogo fue un muy mal neurólogo", reveló Alejandra Espinoza. Con gran éxito en redes sociales, donde simplemente en su cuenta oficial de Instagram tiene más de 3 millones de seguidores, la esposa de Aníbal Marrero compartió que este neurólogo la comenzó a medicar como si hubiera sufrido un ataque de epilepsia, pero ese medicamento era muy fuerte, sin contar los sustos que le hizo pasar.

“Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte”: Alejandra Espinoza En esta misma emisión de su podcast, Alejandra Espinoza recordó que el neurólogo, a quien señala de haber cometido negligencia médica, le preguntó si en su familia había alguien que padeciera esclerosis múltiple, ya que él creía que ‘por ahí va la cosa’. “¿Tú sabes lo que me pasó por la cabeza en ese momento? Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte porque nadie sabía decirme nada. Llegaban mis exámenes y era como que todo está bien, pero el doctor decía: ‘Es que yo creo que por aquí va la cosa'”.

La conductora y modelo mexicana asegura que no tenía dolores ni malestares La conductora de Nuestra Belleza Latina, programa al que regresará este próximo domingo, comentó que el médico no ‘atinaba’ en su diagnostico: “Yo no tenía dolor, yo no tenía malestar. Lo que sí me ponía muy mala era la medicina, el medicamento. Era como un malestar muy grande por el medicamento que me dio”. “El malestar que yo tenía era por el medicamento y por el mal neurólogo que yo tenía. Entonces fue una semana muy pesadísima, pero simple y sencillamente por con lo que yo me topé, no porque yo tenía un mal físico”, compartió Alejandra Espinoza.

Alejandra Espinoza pidió una segunda opinión Al ver que este médico literalmente no ‘daba una’, la conductora y modelo mexicana acudió con otro neurólogo, quien de inmediato notó el error de su colega, pues no entendía el motivo por el que le dieron un medicamento para la epilepsia. “No entendía por qué me dieron la medicina que me dieron, no entendía ese doctor por qué me dijo todo lo otro que me dijo el médico. Me topé con el doctor equivocado, esa fue la realidad”. A la fecha, Alejandra Espinoza no ha dado más declaraciones aparte de lo que expresó en su podcast.

Le da gracias a Dios por haber superado este mal rato Casi para dar por concluida su ‘confesión’, Alejandra Espinoza no quiso dejar escapar la oportunidada para darle gracias a Dios porque ya, al parecer, todo está bien y esta situación no pasó a mayores: “Todavía me tienen que seguir haciendo exámenes y eso, pero yo sé que no es nada”. “Lo que me sucedió a mí fue una migraña. Las migrañas que para mucha gente puede decir ‘es un dolor de cabeza’, hasta los dolores de cabeza, y eso se los digo como testimonio, los tenemos que revisar. Lo mío fue una migraña silenciosa porque yo no tenía dolor, sin embargo, esa migraña se puede convertir en algo bien peligroso, entonces esa migraña a mí hizo que me dio una parálisis de dos días” (Archivado como: Tras ser dada de alta, Alejandra Espinoza asegura que sufrió negligencia médica).

Le encontraron un nódulo en la tiroides a Alejandra Espinoza Cabe resaltar que la conductora de Nuestra Belleza Latina, certamen que ella ganó en 2007, no la libró del todo, pues al hacerle exámenes en el hospital, le encontraron que tenía un nódulo en la tiroides, lo cual tiene que revisarse próximamente. Y aunque dice que le hallaron “un montón de cosas”, tiene fe de que todo va a estar bien, por lo que está tranquila y muy contenta de haber regresado a su hogar junto a su esposo, Aníbal Marrero, y su pequeño hijo Matteo: “Estoy feliz de que ya puedo regresar a tener mi vida normal”.

Alejandra Espinoza llegó al hospital con la mitad de la cara paralizada De visita en el programa Despierta América, donde estuvo como invitado del Dr Juan Rivera, el neurólogo George González dio más detalles del estado de salud de Alejandra Espinoza, quien llegó al hospital con la mitad de la cara paralizada, además de mareos, dolores de cabeza y pérdida de la visión en un ojo. “Su examen neurológico está estable, sin ningún tipo de déficit. Se piensa que Alejandra tuvo una migraña compleja o complicada, que es un variante de la migraña típica. Los pacientes saben que muchas veces su vista se puede nublar. Eso promueve a causar síntomas como el dolor, pero pueden activar otras áreas del cerebro, como signos motores o sensoriales donde uno puede sentirse débil”.

“Ella está bien” El neurólogo George González aclaró que la migraña que ocasionó que la conductora y modelo mexicana diera en el hospital “es una descarga eléctrica de ciertas células del cerebro”, aunque no se trata de algo grave y no pone en riesgo su vida ni la de cualquier persona que pase por algo similar. “Ella no tuvo ninguna herida en su cerebro, esto no le dejó ningún defecto a largo plazo. Es la primera vez que le pasó y no sé si le pase nuevamente. Ella está bien, y no va a tener problema después”, compartió el médico en su visita a Despierta América.

Su publicación más reciente en Instagram Luego de varios días de ‘silencio forzado’, Alejandra Espinoza reapareció en redes sociales el pasado domingo con una imagen en la que está acompañada de la también conductora y actriz Giselle Blondet, a quien le dedica unas palabras. “Hoy será un gran show @nuestrabellezalatina Gracias @giselleblondet por ayudarme hoy con el show y también gracias a quienes ustedes no ven, pero hacen este gran show posible y estar pendiente de mi salud, son lo máximo, máximo, máximo”.