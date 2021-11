Sigue sin encontrar a su perrito

Alejandra Espinoza hace un llamado desde el fondo de su corazón

Sigue buscando a su perrito Aquiles Devastada y con el corazón en la mano. La conductora mexicana, Alejandra Espinoza se encuentra devastada por la pérdida de su perrito Aquiles, quien lleva perdido desde la semana pasada, a pocas semanas de que la modelo saliera del hospital tras varias complicaciones en su salud, la mexicana pide con el corazón en la mano que la ayuden a buscarlo. Las tragedias no parecen irse de la vida de la modelo y conductora mexicana, Alejandra Espinoza, y es que tras darse a conocer que la presentadora de Nuestra Belleza Latina fue internada en el hospital hace ya varias semanas atrás, el día de hoy se lamenta por el extravío de su querido compañero Aquiles, un perro de tipo Husky siberiano. Alejandra Espinoza sigue buscando a su perrito Aquiles Fue el pasado 3 de noviembre cuando la conductora de 34 años, Alejandra Espinoza revelaba que su querido perro de nombre Aquiles se había extraviado de la casa de sus papás, provocando en la familia de la mexicana un notable desconcierto y tristeza, en ese entonces, Alejandra informó que el perrito traía chip y nombre en su collar. Mediante sus redes sociales, Alejandra posteó varias fotografías de su perrito, mientras que daba ‘santo y seña’ de como era y en dónde se había perdido: “Hola a todos, hace dos días Aquiles, nuestro perro se salió de la casa de mis papás, quienes lo estaban cuidando, en Chula Vista California”.

Destrozada y con el corazón en la mano, Alejandra Espinoza sigue buscando a su perrito Aquiles Tras esto, Alejandra Espinoza confesó que tenía esperanza de que el perrito regresara, sin embargo no lo hizo: “Teníamos la esperanza de que regresara pero aún no lo hace, tiene name tag y chip. Ya lo busqué en diferentes perreras y nada. Si de casualidad alguien sabe algo, les agradecería mucho la información”. “Es muy cariñoso y amigable, no me extrañaría que estuviera en casa de alguien”, finalizó Alejandra Espinoza al revelar que su querido perro no había regresado aún, a pesar de que el animalito tenía nombre y datos en el collar.

Su perrito y el hijo de Alejandra Espinoza eran grandes amigos Y es que a pesar de que su anterior publicación había llegado hasta los 27 mil me gusta y los miles de compartidas, a los tres días de haber sido publicadas, el perrito Aquiles sigue sin aparecer, afirmando que aún seguían buscando al perrito Husky, el cual lleva perdido desde el 3 de noviembre. En esta ocasión, Alejandra Espinoza compartió ahora varios videos de Aquiles jugando con su hijo Matteo, así como compartiendo varios momentos juntos, haciendo notar que el pequeño y el perrito eran grandes amigos, llenándolo de besos y abrazos, recaudando más de 23 mil me gusta y un sinfín de reacciones.

Sigue en busca de su perrito, Alejandra Espinoza sigue en la busqueda de Aquiles Al pie de la publicación, Alejandra Espinoza volvió a destacar que seguía buscando a su perro Aquiles, dando datos que pudiera ayudar a la gente a encontrarlo: “Seguimos buscando a Aquiles. Porfa si alguien tiene alguna información envíenme un DM. Lleva un collar negro con rojo. Debería de estar en Chula Vista California o sus alrededores”. Ante esta petición, muchos seguidores le mandaron bonitos mensajes de apoyo, asegurando que estaban buscando al perro por todas partes, una usuaria le comentó que podría checar por la app de una aplicación, para poder encontrarlo más rápido y fácil, esperemos que Alejandra pronto pueda encontrar a su mascota. VIDEO DE SU LA BUSQUEDA DE SU PERRITO AQUÍ

Tras ser dada de alta, Alejandra Espinoza asegura que sufrió negligencia médica Vaya susto que les provocó Alejandra Espinoza a sus seguidores luego de que se diera la noticia que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, pero ahora, tras ser dada de alta, la conductora y modelo mexicana asegura que sufrió negligencia médica. Fue a través de su podcast Entre hermanas, el cual conduce junto a Damaris Jiménez, que la presentadora de televisión no se quedó callada y contó toda la verdad. “La realidad fue que yo me topé con un mal médico. Yo voy a emergencia, me hacen todos los exámenes y él médico con el que yo me topo, el neurólogo del hospital donde a mí me internan, ese neurólogo fue un muy mal neurólogo”, reveló Alejandra Espinoza, quien compartió que este neurólogo la comenzó a medicar como si hubiera sufrido un ataque de epilepsia, pero ese medicamento era muy fuerte, sin contar los sustos que le hizo pasar.

“Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte” En esta misma emisión de su podcast, la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, recordó que el neurólogo, a quien señala de haber cometido negligencia médica, le preguntó si en su familia había alguien que padeciera esclerosis múltiple, ya que él creía que ‘por ahí va la cosa’. “¿Tú sabes lo que me pasó por la cabeza en ese momento? Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte porque nadie sabía decirme nada. Llegaban mis exámenes y era como que todo está bien, pero el doctor decía: ‘Es que yo creo que por aquí va la cosa’”, expresó la guapa presentadora de televisión.

La conductora y modelo mexicana asegura que no tenía dolores ni malestares La conductora de Nuestra Belleza Latina, programa al que regresará este próximo domingo, comentó que el médico no ‘atinaba’ en su diagnostico: “Yo no tenía dolor, yo no tenía malestar. Lo que sí me ponía muy mala era la medicina, el medicamento. Era como un malestar muy grande por el medicamento que me dio”. “El malestar que yo tenía era por el medicamento y por el mal neurólogo que yo tenía. Entonces fue una semana muy pesadísima, pero simple y sencillamente por con lo que yo me topé, no porque yo tenía un mal físico”, compartió Alejandra Espinoza con sus seguidores, quien en todo momento estuvieron al pendiente de su salud.

Alejandra Espinoza no dudó en pedir una segunda opinión Al ver que este médico literalmente no ‘daba una’, la conductora y modelo mexicana, nacida el 27 de marzo de 1987 en Tijuana, Baja California, acudió con otro neurólogo, quien de inmediato notó el error de su colega, pues no entendía el motivo por el que le dieron un medicamento para la epilepsia. “No entendía por qué me dieron la medicina que me dieron, no entendía ese doctor por qué me dijo todo lo otro que me dijo el médico. Me topé con el doctor equivocado, esa fue la realidad”. A la fecha, Alejandra Espinoza no ha dado más declaraciones aparte de lo que expresó en su podcast, como si quisiera darle pronto vuelta a la página.

Le da gracias a Dios por haber superado este mal rato Casi para dar por concluida su ‘confesión’, la presentadora de televisión Alejandra Espinoza no quiso dejar escapar la oportunidad para darle gracias a Dios porque ya, al parecer, todo está bien y esta situación no pasó a mayores: “Todavía me tienen que seguir haciendo exámenes y eso, pero yo sé que no es nada. Lo que me sucedió a mí fue una migraña”. “Las migrañas que para mucha gente puede decir ‘es un dolor de cabeza’, hasta los dolores de cabeza, y eso se los digo como testimonio, los tenemos que revisar. Lo mío fue una migraña silenciosa porque yo no tenía dolor, sin embargo, esa migraña se puede convertir en algo bien peligroso, entonces esa migraña a mí hizo que me dio una parálisis de dos días”.