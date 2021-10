Sin embargo, mucho se ha especulado sobre lo que le está pasando en realidad a esta guapa modelo, y es que a pesar de que se le han hecho muchos estudios, los doctores no logran descubrir cual es el mal o la enfermedad que le está afectando de esta manera a Alejandra Espinoza.

Raúl de Molina habló con la conductora mexicana Alejandra Espinoza respecto a su estado de salud actual y a pesar de que afirmó que aún no se sabe que padecimiento tiene, el conductor cubano sí se mostró un poco preocupado, ya que mucho se especula que entre las posibles causas pudo ser un derrame cerebral.

“Todos los televidentes estaban preguntándose qué había pasado con Alejandra Espinoza, hace una hora con 20 minutos recibí una llamada de ella, (…) la vi bien, pero aún está muy preocupada porque no saben (los doctores) qué es lo que ella tiene”, informó el conductor Raúl de Molina para el programa de espectáculos.

Tras esto, la conductora que acompañaba a Raúl de Molina en esta ocasión, Jackie Guerrido, afirmó que pudo tratarse de estrés, ya que Alejandra Espinoza actualmente se encontraba viajando para grabar el programa de Nuestra Belleza Latina, y es que tras esto, el conductor afirmó que trabajar para la televisón no era nada fácil y menos para ella.

Tras esto, Raúl de Molina afirmó que incluso la familia y la modelo creían que se había tratado de un derrame cerebral, algo que sin duda pudo haber dejado a todos sus seguidores helados por la noticia: “Estuvo 4 día en el hospital, le hicieron todo tipo de pruebas y pensaron que era un tipo derrame cerebral como dijo ella pero no le encontraron nada”.

Posteriormente, el conductora cubano reveló que esto era muy difícil ya que hay muchas cosas de por medio, afirmando que todo esto era también un estrés tremendo: “Esto es muy difícil, mujeres como ella que se tiene que preocupar por lo que comen, para no engordar y para mantenerse bien y todo esto, de verdad es un estrés tremendo”.

“Ustedes no saben, especialmente para una mujer como Alejandra Espinoza que está haciendo Nuestra Belleza Latina, que tiene su familia en Los Ángeles, que tiene que estar viajando, que tiene 4,6 horas viajando para inmediatamente arreglarte y estar al aire y no es un trabajo normal, tú tienes que estar frente a la cámara te pase lo que te pase”, argumentó Raúl de Molina.

¿Le dieron buenas noticias?

Tranquila, la conductora y modelo reveló que luego de que su neurólogo le diera buenas noticias se siente mucho más tranquila: “Aparentemente me van a dar de alta ahorita o si no mañana, pero han pasado muchas cosas, he estado en contacto con mi familia, Aníbal (su esposo) ha estado aquí, Elizabeth tampoco se ha ido”.

“Estoy ingresada aquí en el hospital como un paciente al que le dio un derrame, primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis, me hicieron varios estudios, me iban a hacer una punción lumbar”, compartió la presentadora de televisión.