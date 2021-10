¿Le dieron buenas noticias?

Tranquila, la conductora y modelo reveló que luego de que su neurólogo le diera buenas noticias se siente mucho más tranquila: “Aparentemente me van a dar de alta ahorita o si no mañana, pero han pasado muchas cosas, he estado en contacto con mi familia, Aníbal (su esposo) ha estado aquí, Elizabeth tampoco se ha ido”.

“Estoy ingresada aquí en el hospital como un paciente al que le dio un derrame, primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis, me hicieron varios estudios, me iban a hacer una punción lumbar”, compartió la presentadora de televisión.