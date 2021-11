“Pero me siento muy bien, las últimas dos semanas me he sentido, creo yo, como antes, sinceramente. Yo sigo yendo al médico, sigo revisándome, sigo tratando de encontrar la raíz del problema, porque aunque he ido a todo especialista que se puedan imaginar y todo el mundo encuentra que estoy en perfecta condición de salud, lo cual le agradeszco mucho a Dios, algo me sucedio y todavía no sé lo que es”.

“Me voy a hacer una cirugía, me voy a quitar los implantes. En el 2010, cuando yo me hice una cirugía de reducción, a mí me pusieron un pequeño implante y yo estuve perfectamente así por diez años. Hace dos años me hice un cambio de implantes, y desde ese tiempo, yo vengo con problemas de salud”.

“Si él no me ha dado un segundo hijo, por algo es, y así como acepto las cosas bonitas que me manda, acepto las cosas que yo quiero y que él no me da y por alguna razón será. Entonces estoy tranquila por ese lado”, comentó Alejandra Espinoza, quien aún tendría más por decir respecto a la maternidad.

“Fue la cosa más rara del mundo (cuando le ofrecieron participar en este proyecto), a mí me habla mi agente de México, que es Alejandra Palomera, y me dice: ‘mira, Salvador Mejía (productor) va para Miami, me dice que se quiere reunir contigo’ y yo de ‘ah, bueno, cool'”. Alejandra no se imaginaba lo que estaba por suceder.

Alejandra Espinoza, ¿es insegura?

“Hay una cosa en la vida que a mí me da mucha inseguridad y es no tener las uñas hechas. (Antes de reunirse con Salvador Mejía) Se me hizo súper tarde, no alcancé a arreglarme bien el cabello, no alcancé a maquillarme bien, si me alcancé a cambiar, pero no traía las uñas hechas”.

Alejandra Espinoza compartió también que, aunque se sentía insegura, si alcanzó a llegar media hora antes: “Resulta que tuve tan buena química con él, es la primera vez en mi vida que yo no he tratado de impresionar a nadie. Me puse a platicar con él, platicamos de todo, le conté mi vida sin pretensión para nada”.