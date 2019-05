Página

Alejandra Espinoza rompió el silencio sobre la cirugía de busto

La guapa morena opacó a Clarissa Molina por sus pechos

Sin embargo, Espinoza aún no canta victoria porque una complicación podría hacer que se someta a otra cirugía

Por medio de un video que subió a You Tube, la presentadora Alejandra Espinoza rompió el silencio sobre la operación de busto a la que se sometió, lo que ha generado diversas reacciones ante el público, pues hasta le tocó a Clarissa Molina ser comparada y no le fue nada bien.

La sensual morena contó su experiencia en su canal de You Tube mediante un video titulado ‘boob job?’, sobre la operación de ‘bubis’ que se practicó: “Yo sé que yo les había dicho que me iba a operar las bubis, no porque quería sino porque tenía… habían pasado ya más de diez años desde que me operé la primera vez y aunque no parezca tenía implantes y me los tenía que cambiar, efectivamente me las cambié, así que estoy estrenando bubis”.

Alejandra precisó que no había querido decir la noticia debido a que está teniendo problemas con uno de los implantes y tal parece que deberá someterse a otra cirugía.

“Antes de que les cuenten, les confirmo que sí me las operé, pero no me puse más grandes las bubis, simplemente están acomodadas, la cirugía me la hice en Colombia y viajo mucho para allá porque tengo muchos negocios y aprovechando la estadía hice una visita al cirujano”, comentó Alejandra.

En los últimos días, a través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Espinoza publicó diversas imágenes en donde en efecto se ve luciendo un pecho más llamativo y prominente, tan así que en una foto junto a Clarissa Molina, fue precisamente ésta la que acabó apocada y humillada.