Alejandra se ha visto muy al pendiente de las participaciones de su hermano en Exatlón Estados Unidos, en donde no ha dejado de mostrar apoyo mediante sus redes sociales. “Chingón bro, sigue así”, comentó hace unos días en una de sus publicaciones, además, en diciembre compartió una fotografía de el, en donde escribió: “El nivel de emoción que siento en estos momentos no lo puedo ni explicar, el próximo año será un GRAN AÑO . Estoy bien orgullosa de ti Ángel, vamos por una rayita mas para el tigre, lo soñaste y te preparaste ahora a disfrutar y ejecutar, ¡UN CHINGON!

Alejandra Espinoza muestra hermano: Los fanáticos le dan su apoyo al equipo azul

Muchos de los seguidores de Miguel Ángel en Instagram, han mostrado su gran apoyo al equipo azul, pues a través de cada una de las publicaciones del entrenador y atleta, los y las fans comentan cosas como las siguientes: “El próximo campeón”, “Voy por ti miguelito”, “Casi, casi que empujo a Miguel Ángel con la vista”.

Los fans comentan que, los demás integrantes del equipo tendrían que mejorar: “El mejor lástima que las mujeres de su equipo no lo ayudan no tienen nada de puntería, Por Miguel Ángel Espinoza es que no me lo pierdo, simplemente el MEJOR las pobres así no van a poder ganar”.