“Estoy FELIZ!! Gracias a todos, son sencillamente lo máximo!”, escribió Alejandra Espinoza en redes sociales compartiendo un video sobre como habían encontrado a Aquiles y lo tranquila que se sentía la familia con la recuperación de la mascota. La presentadora, pudo obtener un poco de tranquilidad que en días no había logrado obtener.

" Les quiero agradecer a todos por compartir la imagen de Aquiles , y bueno gracias a eso pudimos dar con él. Me mandaron una foto en la mañana: 'mira acabamos de ver a un perro', e inmediatamente lo reconocí.", dijo Alejandra a sus seguidores en el live que estaba realizando y que posteó en su perfil de Instagram.

En primer lugar, la presentadora agradeció a sus seguidores quienes hicieron lo posible para localizar a Aquiles e inclusive, fue una de sus seguidoras quien le envió fotografías de un perro que coincidía con las características de su mascota y por ello, es que pudieron reconocerlo. Ella, mencionó que no dudó en ningún momento sobre el perrito y que por esa razón, pudieron localizarlo.

"Yo sé que pueden pensar que todos los perros se parecen, ¿no? de repente puede tener hasta el mismo color, puede ser muy, muy parecido. Y en cuanto vi esta imagen, una fotografía que me envió una muchacha dije: 'sí, es Aquiles'", mencionó Alejandra a sus seguidores, quien se encontraron al pendiente del hallazgo de Aquiles.

"Ya no traía collar, entonces, pero sí era. Le enviaron una foto a Aníbal, diciéndole que habían encontrado al perro. Así que ya lo tenemos , lo van a ir a recoger el lunes, hoy es sábado y el domingo no abren.", confesó la presentadora de Nuestra Belleza y quien volvió a agradecer a sus seguidores por el increíble apoyo que le habían brindado.

La joven, aseguró que ya habían logrado encontrar el lugar donde tenían a Aquiles y que en un par de días irían a recogerlo, debido a que no abrían durante el fin de semana. La presentadora, aseguró que su esposo era la persona que había ido hacia el lugar y reconocido a Aquiles, además de que ya no traía el collar que solía usar y que era un rasgo distintivo.

"Estoy muy agradecida con ustedes, por compartir la imagen. Estoy muy agradecida con ustedes, que Dios me los bendiga mucho, mucho. Y ya, finalmente estará con nosotros.", mencionó la joven a través del video que posteó en redes sociales, dando a conocer la noticia del hallazgo de Aquiles y lo feliz que se sentía al respeto.

Destrozada y con el corazón en la mano, Alejandra Espinoza sigue buscando a su perrito Aquiles

Tras esto, Alejandra Espinoza confesó que tenía esperanza de que el perrito regresara, sin embargo no lo hizo: “Teníamos la esperanza de que regresara pero aún no lo hace, tiene name tag y chip. Ya lo busqué en diferentes perreras y nada. Si de casualidad alguien sabe algo, les agradecería mucho la información”.

“Es muy cariñoso y amigable, no me extrañaría que estuviera en casa de alguien”, finalizó Alejandra Espinoza al revelar que su querido perro no había regresado aún, a pesar de que el animalito tenía nombre y datos en el collar.