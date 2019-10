View this post on Instagram

No soy mucho de tendencias o hacer algo sólo porque todo el mundo lo hace pero esta iniciativa de @jesseyjoy me parece que vale la pena entre tanta negatividad que vemos todos los dias en las redes sociales. Por eso te invito que le digas a esa persona especial lo que sientes… si les soy sincera solo que pensar en lo que le quería decir a mi hermana que es tantoooooo… ya tenia ganas de llorar pero es de puro amor y admiración. #quieroDecirtetanto