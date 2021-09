Alejandra Espinoza confiesa lo que le sucede a su hijo

La actriz mexicana está preocupada por un dolor de garganta de su pequeño

La presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza se ha estado mostrando preocupada durante las últimas semanas, esto debido a la salud de su pequeño hijo Matteo. La celebridad cuenta que su hijo ha estado mostrando molestias en la garganta, un padecimiento que a veces va y a veces viene. A través de un video compartido en la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, se puede observar a la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007 contando la experiencia que tuvo que vivir a lado de su hijo Matteo, quien ha mostrado molestias en la garganta por lo que tuvieron que acudir al médico. Alejandra Espinoza acude al médico para revisar a su hijo La preocupación que tenía era tan grande que tuvo que llevar al pequeño al doctor, para asegurarse de que el problema no fuera mayor: "Lo único que hicimos fue asegurarnos de que todo esté bien, para poder tomar medidas al respecto. Ese dolor de garganta es de cuando no quiere hacer las cosas", dijo Alejandra Espinoza. Después de acudir al médico, todo parece indicar que la molestia en la garganta de su hijo no es un problema mayor. Provocando una mayor tranquilidad en la actriz mexicana y en sus seguidores, que están al pendiente de lo que comparte en sus cuentas de redes sociales, en donde actualiza el estado de salud de su hijo.

Alejandra Espinoza hijo doctor: Todo bajo control Incluso en su cuenta de Instagram, Alejandra Espinoza compartió un estado donde menciona que fue al doctor y las buenas noticias sí llegaron para la presentadora y modelo: “Parece que estamos en el parque, pero no. Es el doctor y todo está bajo control gracias a Dios”, escribió. Cabe recordar que hace poco la mexicana relató que tuvo el susto de su vida, cuando su hijo Matteo se estaba ahogando cuando se encontraba comiendo un brownie y un jugo. El pequeño de seis años de edad por la desesperación le pidió ayuda a su madre, lo que provocó el susto más grande en su vida.

Alejandra Espinoza hijo doctor: Reacción de los seguidores Inmediatamente los seguidores mostraron su preocupación por la salud de la familia de la actriz y modelo mexicana y comenzaron a dejar sus mensajes de apoyo y ánimo para Alejandra. Cabe mencionar que, muchos usuarios agradecieron que el pequeño de seis años ya se encuentra mucho mejor. “Tan bellos y tiernos se ven, Dios los bendiga”, “bellos, DIOS los bendiga y proteja siempre, amén”, “están super hermosos, Dios los bendiga y los proteja”, “tan bellos y preciosos ese niño”, “hola, ¿cómo estás, hermosa amiga? Besos y éxitos para vos y tu familia amiga”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que, algunos internautas mencionaron el excelente servicio del doctor a donde acudió Alejandra Espinoza para la revisión de su hijo por las molestias en la garganta, que a veces le da y otras veces no. Incluso el mismo médico se tomó el tiempo para comentar el post de la mexicana. "Muchas gracias!!! Es un placer tener a Matteo como paciente. Matteo con su personalidad y alegre carácter hace que mi día de trabajo no se sienta como trabajo. Mis pacientes me enseñan mucho y me dejan historias y cuentos que me ponen una sonrisa perenne al final de un día largo. Bendiciones y que Dios los bendiga a ellos y su familia", escribió el doctor.

Alejandra Espinoza hijo doctor: La terrible experiencia que pasó Previo a que se supiera que Alejandra Espinoza llevó a su hijo al doctor por un dolor de garganta, contó a sus seguidores en Facebook una de las más aterradoras experiencias en su vida. La host de Nuestra Belleza Latina comentó que su hijo Matteo, de seis años, pasó por un susto cuando se encontraba comiendo un brownie y un jugo, durante un vuelo que tuvieron a Puerto Rico. El niño de seis años comenzó a ahogarse durante el vuelo y lo único que podía decirle a su madre fue que lo ayudara; ella, ante la desesperación del pequeño no sabía cómo reaccionar. Afortunadamente, sólo fue un gran susto y quedó para contarlo como anécdota, ya que a los pocos minutos, Matteo se encontraba en perfecto estado.

"Nunca había vivido un susto desde que nació" La joven presentadora narra en el video los momentos de pánico que pasó durante aquel vuelo. Ella cuenta que el niño se encontraba comiendo un pedazo de brownie y bebiendo jugo de manzana, cuando notó que él escupió el jugo en forma de vómito y por un instante, creyó que solo era reflujo, cuando la realidad era completamente diferente. "En una de esas, yo siento que se hace para adelante, se impulsa para adelante y saca lo que trae en la boca. Escupe el jugo, escupe en forma de vómito", narró la host de Nuestra Belleza Latina. "Yo volteo a verlo y le digo '¿estás bien papi? ¿Estás bien?' y lo veo todo rojo, rojo", dijo la presentadora a la cámara de su dispositivo, recordando la experiencia que pasó.

"Ayúdame" Para Alejandra, ese momento quedará siempre en su memoria, ya que las palabras que mencionó su pequeño la helaron por completo. El pequeño de seis años se encontraba ahogándose con su propia saliva, sin saber cómo reaccionar; la presentadora cuenta que ella se congeló y no supo cómo ayudar a su hijo, puesto que es muy diferente cuando la persona a la que deseas auxiliar es tu propio hijo. "Ay no, me acuerdo y me da cosita en el pecho", menciona Espinoza en el video que publicó. "Y me dice: 'ayúdame'. ¡Ay no! No saben, fue horrible, porque no podía respirar", comentó la mujer spbre la experiencia que había pasado durante el fin de semana y que le dejó una gran enseñanza y a la vez, aprendió cómo reaccionar.

"Yo reacciono muy rápido" Ante los instantes difíciles que vivió, la joven no sabía cómo actuar con su pequeño hijo. Alejandra comenta que suele reaccionar rápido con las demás personas, pero esta vez le causó tanta impresión que no sabía cómo actuar con su propio hijo, por lo que la angustia continuó durante varios minutos. "Yo me considero una persona que reacciona muy rápido, por lo menos yo reacciono muy rápido, cuando se trata de los demás. Si alguien está en una piscina, yo me aviento", mencionó la presentadora de televisión ante sus seguidores, puesto que no había pasado por una situación así con anterioridad. "Pero nunca me había pasado con el niño, nunca me había pasado con Matteo", comentó aún afectada.

"Se me detuvo el tiempo" Alejandra cuenta a sus seguidores que en ese momento no sabía qué hacer. Aunque en el avión iban un par de amigos y su esposo, la mujer no tenía idea de cómo reaccionar ante lo que su hijo estaba viviendo; ella se congeló a tal punto de no poder hablar con su pareja para informarle lo que estaba sucediendo, simplemente estaba perdida. "Se me detuvo el tiempo. No sabía qué hacer, no sabía a dónde aventar las cosas. Aníbal estaba atrás y no podía hablarle; no podía quitarle el cinto", ella detalla en el clip que compartió, dejando saber que la situación llevó un par de minutos. En los que no supo cómo reaccionar y que le costó poder asimilar hasta que logró sacar el cinto del pequeño y empezar a darle golpecitos en la espalda.