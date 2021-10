“Gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme por Ale. Ella lleva internada unos días en el hospital” ,tras esto, Aníbal señaló lo difícil que ha sido para él y su familia pasar por esta situación: “Ha sido muy difícil para mi como jefe de familia y para Matteo (su hijo), pero Dios es grande y está en control”.

Tal parece que las cosas no van nada bien para la presentadora mexicana Alejandra Espinoza, y es que después de informar que sufría de un padecimiento hormonal, ahora su pareja, Aníbal Marrero dio a conocer que la modelo llevaba varios días internada en un hospital, causando una gran conmoción entre sus seguidores.

“Ha sido muy difícil”. El esposo de Alejandra Espinoza da a conocer que la modelo se encuentra internada desde hace varios días en un hospital, y a pesar de que no ha dado mayores detalles, sí informó que la ha estado pasando “muy mal” sin ella, afirmando que espera pronto tenerla a su lado.

“¡Ya pronto estará con nosotros! Su malestar más grande en este momento es el no poder esta con Matteo. Lo demás Dios lo tiene en sus manos. Gracias a todos”, finalizó Aníbal Marrero sin dar más detalles ni comentar la razón del porque Alejandra Espinoza había sido hospitalizada.

Tras revelar que Alejandra Espinoza se encontraba internada en el hospital, muchos seguidores no dudaron en dejarles bonitas palabas para la modelo y su familia: “Pronta recuperación por Ale, con Dios adelante”, “No sé qué tiene Alejandra, pero que Dios le dé su salud y se mejore, bendiciones”.

A pesar de que Alejandra Espinoza no ha dicho nada al respecto a través de sus redes sociales sobre su actual estado de salud, ni mucho menos haber informado de las razones por las que está internada en un hospital, la modelo sí agradeció por la bonita muestra de cariño que su hijo Matteo le mandó.

Según lo reportado por ‘ People en español ‘, la mexicana publicó un video en su cuenta oficial de Facebook en donde explica lo que le está pasando en su salud desde hace semanas que la tiene bastante incómoda a tal grado que no puede vestirse como desea por un problema hormonal.

¿Alejandra Espinoza con salud deteriorada? La presentadora de Nuestra Belleza Latina, de Univisión, tiene su cuerpo delgado y tonificado, por lo que nadie se imaginaba que atraviesa por un complicado e incómodo problema que hasta provoca que los pantalones no le cierren.

“Ustedes pueden pensar que no es mucho, pero para mí sí lo es, parece que tengo varios meses de embarazo, 3 o 4, y no es que subas de peso, es la incomodidad que siento”, manifestó Alejandra Espinoza mientras se descubrió el vientre y mostró a sus seguidores la hinchazón que padece.

Alejandra Espinoza comentó que su salud es buena, pero lamentablemente esta retención de líquidos que le sucede, pasa por lo menos una vez al mes y la tiene muy incómoda pues no le cierran los pantalones y tiene que aguantar que su cuerpo por sí solo vuelva a la ‘normalidad’.

Alejandra Espinoza inflamada del vientre bajo

Sin embargo, la inflamación del vientre bajo no es lo único que padece Alejandra Espinoza con este cambio hormonal, pues según sus palabras también presenta sudor, pérdida de su cabello, dolor de cabeza y hasta cambios en las cuerdas vocales, por lo que tan ‘bien de salud’ no se encuentra como lo asegura.

“Existen veces que me levanto en la madrugada y hasta puedo exprimir la camisa de que estoy dudada, mojada que tengo que cambiar las sábanas. Dolores de cabeza que me dan también son horribles”, continuó diciendo a sus seguidores quienes no se esperaban que la mexicana presentara eso.