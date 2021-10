Alejandra Espinoza reaparece en programa Nuestra Belleza Latina

También Francisca Lachapel hizo presencia conduciendo el programa “Nuestra Belleza Latina”

Atacan y critican seguidores a Francisca y a Alejandra Usuarios se molestan y no se quedan callados. Aparecen Francisca Lachapel y Alejandra Espinoza conduciendo el programa “Nuestra Belleza Latina” y seguidores en redes sociales las llenan de críticas, unos argumentando que Alejandra Espinoza merecía descanso tras estar internada hace apenas unas semanas atrás, mientras que otros argumentaban que Francisca se veía un poco “pasada de peso”. Relacionado Ex pareja de la supuesta nueva novia de Toni Costa asegura que le fue infiel con el ex de Adamari López (VIDEO) Don Pedro Rivera aparece bailando con una mujer y lo tachan de “ridículo” (VIDEO) Chiquis Rivera orgullosa de sus calcetines rotos (VIDEO) Fue hace apenas unas semanas cuando se daba a conocer que la modelo y presentadora mexicana, Alejandra Espinoza encendía las alarmas al revelar que había estado varios días internada en un hospital debido a un padecimiento que aún los mismos médicos desconocen. Critican a Alejandra Espinoza por aparecer en el programa Nuestra Belleza Latina junto a Francisca Lachapel Tras esto, y a varios días de que Alejandra Espinoza salió del hospital, sin saberse aún qué fue lo que pasó realmente, la presentadora mexicana regresó a conducir el programa “Nuestra Belleza Latina”, a lado de su compañera, la también presentadora dominicana Francisca Lachapel. Sin embargo, en lugar de que seguidores se mostraran felices por su regreso a la televisión, algunos de ellos se vieron bastantes molestos con Alejandra y la producción, llenándola de criticas debido a que consideraban que “aun no estaba bien” y que necesitaba reposar para mejorarse del todo.

Alejandra Espinoza aparece junto a Francisca conduciendo el programa “Nuestra Belleza Latina” A través de la cuenta oficial de Instagram del programa “Despierta América”, le daban la bienvenida a Alejandra Espinoza al escenario de “Nuestra Belleza Latina” después de varios días ausente debido a su reposo. A su lado se encontraba Francisca Lachapel, quien estuvo acompañándola en la conducción durante toda la emisión del programa. Fue en esta misma publicación en donde seguidores del programa de Univisión la comenzaron a criticar debido a que ya estaba comenzando a trabajar después de que tan solo unos días atrás se estaba sintiendo mal y hasta internada estuvo preocupando a todos.

“Ella aún no está bien de salud”; Critican a Alejandra Espinoza Entre los comentarios que se podían leer eran lo que más predominaban sobre la salud de Alejandra Espinoza: “¿Tan importante es el trabajo? Alejandra cuídate, no hay nada más importante que tu salud y tu familia”, “Pobre Alejandra, aún no se cura y ya anda en el mitote, no se cuidan y después andan llorando”. Una seguidora afirmó que la mexicana no se veía saludable: “No se ve saludable, creo que debe de seguir teniendo más reposo”, “Ale, todavía no estás bien, tienes que descansar”, “En la segunda foto se le ve el lado de su rostro un poco chueco, Alejandra es mejor que se cuide”, “Ella no se ve bien, como se que nota un poco triste”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en torno a la salud de Alejandra Espinoza. PUBLICACIÓN AQUÍ

Seguidores se van ahora en contra de Francisca Lachapel Los comentarios no terminaron ahí, ya que mientras unos estaban argumentando que Alejandra Espinoza no debería aún estar trabajando, otros usuarios se enfocaron ahora en la conductora Francisca Lachapel, afirmando que se veía “un poco pasada de peso”, algo que es natural debido a que la dominicana acaba de dar a luz a su primogénito Gennaro. Unas seguidoras de Francisca le criticaron en su cuenta de Instagram que el vestido que usó para el programa de Nuestra Belleza Latina, el cual consistió en uno completamente gris ceñido al cuerpo con detalles en lentejuelas y brillos de diseño “no se le veía para nada bien”.

¿No gustaron juntas? Alejandra Espinoza y Francisca Lachapel son blanco de duras críticas Entre los comentarios se podían leer los siguientes: “Lo siento, no me gustó tu vestido hoy, bendiciones”, “El vestido es muy de señora, no me gustó, te veías restringida y fajada, tienes curvas, disfrútalas”, “No me gustó para nada como te quedó ese vestido”, “Soy tu fan, pero no me gustó el vestido que te pusieron, el color no te va, y si te recoges el cabello te verías genial”. Por otro lado, algunos seguidores más despiadados destacaron que tanto ella como Alejandra Espinoza se veían como hombres, afirmando inclusive que se habían disfrazado como tal: “La televisión destruye y aleja a las mismas mujeres de la autentica y natural belleza. Parecen hombres”, “En verdad parecen hombres o travestis de tanta cirugía”. FOTOGRAFÍA DE FRANCISCA AQUÍ

Otros afirmaron que se veían muy hermosas Afortunadamente para Alejandra Espinoza y Francisca no todos fueron malos comentarios, ya que algunos usuarios y seguidores de ambas se mostraron muy felices de verlas juntas conduciendo en programa de “Nuestra Belleza Latina”, además de asegurar que se encontraban emocionados de que Ale haya regresado: “Francisca luce espectacular, no cabe dudas que su hijo le sentó muy bien”, “Que bellas, Ale que bueno que estás de vuelta”, “Gracias a Dios, esta Alejandra es muy bonita, cuídate, igualmente la otra chica es muy hermosa”, “Preciosas mujeres, valientes y empoderadas”, “Hermosas estas reinas”, “Así es, muy muy bellas las dos”, finalizaron algunos comentarios.

Tras ser dada de alta, Alejandra Espinoza asegura que sufrió negligencia médica Vaya susto que les provocó Alejandra Espinoza a sus seguidores luego de que se diera la noticia que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, pero ahora, tras ser dada de alta, la conductora y modelo mexicana asegura que sufrió negligencia médica. Fue a través de su podcast Entre hermanas, el cual conduce junto a Damaris Jiménez, quien es life coach especializada en el desarrollo personal de las mujeres, que la presentadora de televisión no se quedó callada y contó toda la verdad.

“Ese neurólogo fue un muy mal neurólogo”, confesó la conductora “La realidad fue que yo me topé con un mal médico. Yo voy a emergencia, me hacen todos los exámenes y él médico con el que yo me topo, el neurólogo del hospital donde a mí me internan, ese neurólogo fue un muy mal neurólogo”, reveló Alejandra Espinoza. Con gran éxito en redes sociales, donde simplemente en su cuenta oficial de Instagram tiene más de 3 millones de seguidores, la esposa de Aníbal Marrero compartió que este neurólogo la comenzó a medicar como si hubiera sufrido un ataque de epilepsia, pero ese medicamento era muy fuerte, sin contar los sustos que le hizo pasar.

“Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte”, aseguró la mexicana En esta misma emisión de su podcast, Alejandra Espinoza recordó que el neurólogo, a quien señala de haber cometido negligencia médica, le preguntó si en su familia había alguien que padeciera esclerosis múltiple, ya que él creía que ‘por ahí va la cosa’. “¿Tú sabes lo que me pasó por la cabeza en ese momento? Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte porque nadie sabía decirme nada. Llegaban mis exámenes y era como que todo está bien, pero el doctor decía: ‘Es que yo creo que por aquí va la cosa’”.