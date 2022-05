¡La actriz de Corazón Guerrero vivió el momento más asqueroso de su vida!

Pero lo peor de todo, es lo que encontró al final…

Entre arcadas, Alejandra Espinoza compartió el desagradable momento Alejandra Espinoza encontró lo más asqueroso en su comida. El pasado domingo, la protagonista de ‘Corazón Guerrero’, pasó un día increíble en un parque acuático junto a su hijo Matteo, con quien se divirtió en las atracciones del lugar, incluso compartió algunas fotografías en su cuenta de Instagram en donde se les vio muy cariñosos, y Alejandra aprovechó para presumir su envidiable figura. Sin embargo, las cosas no le salieron como esperaban cuando a la carismática presentadora le salió lo que menos imaginaba en su alimento. Y es que, estaba en compañía de su hijo Matteo, deleitando un delicioso mango, ¡cuando descubrió algo desagradable que seguro le quitó el apetito! ¡Alejandra Espinoza no se esperaba lo que iba a encontrar en su alimento! En la historia compartida por la actriz y presentadora mexicana, le contó a sus más de 7 millones de seguidores, que se había encontrado con una desagradable sorpresa en un manguito. “Me meto donde no me tenía que meter para empezar porque dice prohibido el paso, voy, agarro un mango y la cosa es que yo agarro mi manguito, me lo estoy disfrutando bien a gustito, bueno nos lo estamos disfrutando bien a gustito Matteo y yo”. Pero vean, les voy a enseñar lo que me salió dentro del manguito sabrosito”. Contó la actriz de Corazón Guerrero. La ganadora de Nuestra Belleza Latina se percató de que había algo dentro del mango, y se llevó la sorpresa de encontrar un gusano dentro de la fruta que se estaba comiendo. Archivado como: Alejandra Espinoza encontró lo más asqueroso en su comida

Lo peor fue lo que encontró al final “En una de las penúltimas mordidas ahí lo ven, es un gusano, solamente hay uno…”, dijo la actriz. Pero lo peor fue que cuando la actriz procedió a abrir todo el mango, encontró más de ellos, lo cual la hizo hacer una cara de desagrado, además de hacerla pensar, que tal vez se había comido más de uno. “Ahora si ya me dio asco, uno no me había dado tanto. Eso me pasa por asquerosa… Y se están moviendo, están bien vivos”, dijo la ex reina de belleza a la cámara mientras sufría de arcadas. Aunque en todo momento la actriz estaba riendo con junto con su hijo, eso no hizo que las arcadas se le pasaran rápido, pues la sorpresa del final fue aún más desagradable. Archivado como: Alejandra Espinoza encontró lo más asqueroso en su comida

Los fans reaccionaron al asqueroso momento que vivió Alejandra Espinoza Este video fue compartido por la carismática presentadora por medio de su cuenta de Facebook, en donde tuvo más de 6,000 reacciones y cientos de comentarios riéndose acerca de lo que le sucedió a Alejandra Espinoza. “No pasa nada Ale, muchas veces no nos damos cuenta, a mi también me llegó a suceder”, dijo una usuaria en Facebook. (VIDEO) “Ojos que no ven, corazón que no se siente dicen por ahí”, “A mi me pasó una vez, ahora tengo más cuidado”, “Auchh también me pasó una vez con una guayaba”, “El resto de gusanos están en la pancita de Mateo y en tu pancita Ale”, “Ten mucho cuidado eso suele pasar en esa fruta”, son algunos de los comentarios de los seguidores. ¿Tu que hubieras hecho? Archivado como: Alejandra Espinoza encontró lo más asqueroso en su comida