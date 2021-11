Alejandra Espinoza comparte mala noticia con sus seguidores

Tras estar hospitalizada, la modelo y conductora mexicana sufre ‘duro golpe’

“No te des por vencida”, le dicen sus seguidores La modelo y conductora mexicana Alejandra Espinoza, quien ganó la primera edición del concurso de belleza y reality show de Univisión, Nuestra Belleza Latina, el 22 de mayo de 2007, no ha tenido el mejor de los años en este 2021, pues luego de estar hospitalizada, ahora sufre ‘duro golpe’ y no duda en compartirlo con sus fans. Cabe recordar que fue hace apenas unas semanas que esta reina de belleza, con gran éxito en sus redes sociales, donde cuenta con más de 3 millones 200 mil seguidores, denunció que había sufrido negligencia médica, algo que tomó por sorpresa a las personas que estuvieron al pendiente de su salud. Alejandra Espinoza, ¿regresó mejor que nunca? En una de sus publicaciones más recientes en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a la modelo y conductora, nacida el 27 de marzo de 1987 en Tijuana, Baja California, en México, lucir radiante con un espectacular vestido que realzó aún más su belleza en una emisión más del programa Nuestra Belleza Latina. Muchos pensaron que la enfermedad que la terminó por llevar al hospital causaría más estragos en la salud de Alejandra Espinoza y la alejaría por más tiempo de los reflectores, lo cual no sucedió, pero cuando todo parecía ir en orden, sufrió otro ‘golpe’ del destino del cual le costará salir adelante.

¿Qué le pasó a Alejandra Espinoza? Con más de 25 mil likes hasta el momento, esta publicación de Alejandra Espinoza muestra un par de imágenes de un simpático perro, pero nadie se imaginaría lo que la esposa de Aníbal Marrero, con quien está casada desde el 2011, y madre del pequeño Matteo, compartiría a continuación: “Hace 2 días, Aquiles nuestro perro se salió de la casa de mis papás (quienes me lo estaban cuidando) en Chula Vista, California. Teníamos la esperanza que regresara, pero aun no lo hace (tiene name tag y chip). Ya lo busqué en diferentes perreras y nada. Si de casualidad alguien sabe algo, les agradecería muchísimo la información”.

No dudan en mostrarle su apoyo a la modelo y conductora Antes de terminar con su ‘confesión’, Alejandra Espinoza reveló que su perro Aquiles “es muy cariñoso y amigable”, motivo por el cual no duda que su mascota esté en casa de alguien, pero pasa el tiempo y no regresa a casa. Varios famosos no dudaron en mostrarle su apoyo en estos momentos de incertidumbre. Edén Muñoz, vocalista del grupo Calibre 50 y quien pasa por un momento delicado por el estado de salud de su bebé, fue uno de los primeros en reaccionar a esta publicación, al igual que las redes sociales del program El Gordo y La Flaca. También en sus historias de Instagram, Alejandra mostró la manera en que varias personas se han unido a la búsqueda de Aquiles.

Alejandra ya había pasado por una situación similar, ¿tendrá un final feliz en esta ocasión? De acuerdo con información de la revista Hola, no es la primera vez que Aquiles se ‘le sale’ a Alejandra Espinoza. Fue en agosto del 2019 que su mascota se escapó de la casa que tenía la modelo y conductora en Woodland Hills. Y si había necesidad de más ‘drama’, en esa época ella se encontraba en México grabando la telenovela Rubí. “Tengo a un hijo llorando en Los Ángeles y desde acá no puedo hacer nada. Responde al nombre de Aquiles”. En esa ocasión, la familia Marrero Espinoza corrió con suerte, ya que una persona se puso en contacto con ella para decirle que su mascota se encontraba en un refugio canino. ¿Pasará igual ahora?

Tras ser dada de alta, Alejandra Espinoza asegura que sufrió negligencia médica Vaya susto que les provocó Alejandra Espinoza a sus seguidores luego de que se diera la noticia que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, pero ahora, tras ser dada de alta, la conductora y modelo mexicana asegura que sufrió negligencia médica. Fue a través de su podcast Entre hermanas, el cual conduce junto a Damaris Jiménez, que la presentadora de televisión no se quedó callada y contó toda la verdad. “La realidad fue que yo me topé con un mal médico. Yo voy a emergencia, me hacen todos los exámenes y él médico con el que yo me topo, el neurólogo del hospital donde a mí me internan, ese neurólogo fue un muy mal neurólogo”, reveló Alejandra Espinoza, quien compartió que este neurólogo la comenzó a medicar como si hubiera sufrido un ataque de epilepsia, pero ese medicamento era muy fuerte, sin contar los sustos que le hizo pasar.

“Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte”: Alejandra Espinoza En esta misma emisión de su podcast, la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, recordó que el neurólogo, a quien señala de haber cometido negligencia médica, le preguntó si en su familia había alguien que padeciera esclerosis múltiple, ya que él creía que ‘por ahí va la cosa’. “¿Tú sabes lo que me pasó por la cabeza en ese momento? Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte porque nadie sabía decirme nada. Llegaban mis exámenes y era como que todo está bien, pero el doctor decía: ‘Es que yo creo que por aquí va la cosa'”, expresó la guapa presentadora de televisión.

La conductora y modelo mexicana asegura que no tenía dolores ni malestares La conductora de Nuestra Belleza Latina, programa al que regresará este próximo domingo, comentó que el médico no ‘atinaba’ en su diagnostico: “Yo no tenía dolor, yo no tenía malestar. Lo que sí me ponía muy mala era la medicina, el medicamento. Era como un malestar muy grande por el medicamento que me dio”. “El malestar que yo tenía era por el medicamento y por el mal neurólogo que yo tenía. Entonces fue una semana muy pesadísima, pero simple y sencillamente por con lo que yo me topé, no porque yo tenía un mal físico”, compartió Alejandra Espinoza con sus seguidores, quien en todo momento estuvieron al pendiente de su salud.

Alejandra Espinoza no dudó en pedir una segunda opinión Al ver que este médico literalmente no ‘daba una’, la conductora y modelo mexicana, nacida el 27 de marzo de 1987 en Tijuana, Baja California, acudió con otro neurólogo, quien de inmediato notó el error de su colega, pues no entendía el motivo por el que le dieron un medicamento para la epilepsia. “No entendía por qué me dieron la medicina que me dieron, no entendía ese doctor por qué me dijo todo lo otro que me dijo el médico. Me topé con el doctor equivocado, esa fue la realidad”. A la fecha, Alejandra Espinoza no ha dado más declaraciones aparte de lo que expresó en su podcast, como si quisiera darle pronto vuelta a la página.

Le da gracias a Dios por haber superado este mal rato Casi para dar por concluida su ‘confesión’, la presentadora de televisión Alejandra Espinoza no quiso dejar escapar la oportunidad para darle gracias a Dios porque ya, al parecer, todo está bien y esta situación no pasó a mayores: “Todavía me tienen que seguir haciendo exámenes y eso, pero yo sé que no es nada. Lo que me sucedió a mí fue una migraña”. “Las migrañas que para mucha gente puede decir ‘es un dolor de cabeza’, hasta los dolores de cabeza, y eso se los digo como testimonio, los tenemos que revisar. Lo mío fue una migraña silenciosa porque yo no tenía dolor, sin embargo, esa migraña se puede convertir en algo bien peligroso, entonces esa migraña a mí hizo que me dio una parálisis de dos días”.