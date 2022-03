Alejandra Espinoza apareció con escopeta en un inesperado video muy animada y acompañada de un misterioso hombre que no era su esposo y el papá de su hijo, pero lo inesperado fue que no le importó compartir las imágenes que dejaron sorprendidos a manos de uno, pues la ahora actriz ¿resultó ser un mal ejemplo?

Mientras Alejandra Espinoza está trabajando en México con las grabaciones de la telenovela ‘Corazón Guerrero’, es evidente que también se toma su tiempo para realizar actividades que si bien no son parte de su profesión, sí la mantienen bastante activa y ocupada, pero ¿esta ocasión no hizo lo correcto?

Josh Gutiérrez es el nombre del sujeto que estaba en las imágenes con Alejandra Espinoza, y no se trataba de una cita, sino ni más ni menos que un momento de ‘descanso’ cuando se detuvieron las grabaciones de la telenovela ‘Corazón Guerrero’ en donde el galán trabaja como el villano de la historia.

“Estamos en grabaciones y mi querido y distinguido Josh aquí presente, me enseñó a disparar, ahora le voy a pedir que me escoja… ¿cómo se llaman esas cosas? una figura y van a ver cómo le doy”, dijo Alejandra Espinoza muy preparada para lanzar disparos con la escopeta ¿no le da miedo por su hijo?

“Esooo… tremendo maestro de verdad heee, ahora sí me retiro lentamente, adiós”, dijo satisfecha con su papel de mujer empoderada disparando una escopeta en un descanso de las grabaciones de su telenovela ‘Corazón Guerrero’ en la que debutará como gran protagonista y se estrena ya en unas semanas.

Y es que la actriz tal vez grabó el video sin ánimo de causar polémica, pero lamentablemente, el hecho de verse con una escopeta aunque sea de balines, no emite una buena imagen al público que la sigue, considerando que los tiroteos y la regulación de armas, son temas muy polémicos en el lugar donde ella vive, EEUU.

¿Le hacen la vida imposible a la mexicana?

Hace unos días, Alejandra Espinoza comentó la terrible experiencia que tuvo en su primer día de trabajo por una pesada broma: “Yo había trabajo antes en otras producciones y lo hacía de memoria y aquí me dijeron ‘tienes que usar apuntador’ y dije bueno, estuve practicando con el apuntador con un coas que contraté en Miami, entonces cuando llego ahí (Televisa), mi coach me dijo ‘no te memorices las líneas, porque si te las memorizas, y después te las están diciendo por el apuntador, no va a fluir…”, contó.

Sin embargo, jamás esperó, que en efecto, al llegar, le darían la noticia de que aparentemente debía ser todo a memoria lo que la puso muy nerviosa: “…Yo dije ‘ah bueno, no me las voy a memorizar, voy a saber la idea, voy a entender el texto perfectamente, bla bla bla… llegamos el primer día de grabaciones, el más horrible de todos porque es donde más nervios tienes…”, siguió diciendo.