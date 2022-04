¿No se baña? Alejandra Espinoza aparece ‘sucia’ y la dejan en evidencia

Alejandra Espinoza y el actor Gonzalo Vivanco han sido relacionados sentimentalmente en distintas ocasiones, en donde algunos fans han resaltado que existe química entre ambos. Por lo cual, el actor ha dicho en varias ocasiones que no le gusta que lo relacionen con la ex reina de belleza de forma sentimental, ¿Será que le incomoda?

Alejandra Espinoza: Gonzalo pide que lo dejen de relacionar con la actriz

Ante las cámaras del programa ‘Hoy’, Gonzalo dijo que los chismes que a veces salen en los programas y revistas sobre un supuesto romance con su compañera de trabajo, le desagradan bastante. ” “A veces no me gustan esas notas porque si fuera una persona soltera pues adelante es un chisme, a mí no me afecta nada, estoy soltero; pero ella que es una mujer casada, super esposa, super madre yo creo que ahí sí es incómodo e incómodo para el marido y para ella porque podría también limitar un poco la relación y la confianza que tenemos en el trabajo, que eso sería muy feo”, dijo al programa matutino. (VIDEO)

Por su parte, Alejandra, está casada con Ánibal Marrero, con quien lleva ya más de 10 años de matrimonio. Ánibal es un bailarín reconocido, y ambos comparten un hijo. La pareja ha estado consolidada muy bien, pero hasta el momento no han expresado nigun descontento por parte de los fans de la telenovela, quienes algunas veces, llegan a relacionar de forma amorosa a Alejandra y a Vivanco. Archivado como: Alejandra Espinoza aparece ‘sucia’