La presentadora manda un mensaje contundente ¡Destrozada! La presentadora y modelo mexicana, Alejandra Espinoza sorprende a todos en redes sociales al aparecer en un video llorando y con un profundo sentimiento guardado en su ser, confesando lo difícil que era para ella seguir creyendo en la humanidad después de todos los acontecimientos y la poca empatía que existe, ¿de qué estará hablando? Fue hace unos meses atrás cuando la guapa conductora de Univisión, Alejandra Espinoza, estaba pasando por un momento sumamente complicado de salud, luego de que se revelara que había sufrido una pequeña parálisis en la mitad de su rostro, provocando que rápidamente fuera llevada de emergencia al hospital. Alejandra Espinoza aparece llorando a la mitad de un video Afortunadamente, y tras varios días después Alejandra pudo salir del hospital, y aunque tardó un poco de tiempo en regresar a sus actividades diarias, la guapa presentadora logró reintegrarse a su rutina sin ningún tipo de percance al respecto. Sin embargo, este 15 de diciembre, la reina de belleza encendió nuevamente las alarmas de sus millones de seguidores luego de que apareciera a través de sus redes sociales con un semblante bastante decaído y llorando, cuando minutos antes ella disfrutaba de un bello paseo con su familia

Alarma a sus seguidores al aparecer llorando en video Mediante sus historias en Instagram, Alejandra Espinoza mostró parte de su bello paseo por el campo, el cual disfrutó en compañía de sus más grandes amores, su hijo Matteo y su esposo Aníbal Marrero, y a pesar de que todo marchaba de maravilla, las sorpresas no se hicieron esperar. Y es que tras este breve momento de felicidad, Alejandra apareció llorando y con el semblante bastante caído, mientras que le confesaba a sus millones de seguidores en un video que desde hace mucho había perdido la fe en la humanidad, haciendo un llamando a la reflexión.

¿Ya no tiene fe en la humanidad? Alejandra Espinoza aparece llorando y manda contundente mensaje “En ocasiones, a mí se me hace bien difícil creer en la humanidad, se me hace muy difícil ver las redes sociales y tanto desastre. Sigo a muy pocas personas y las cosas que yo sigo son cosas que me hagan a mí mejor como ser humano y no me destruyan”, comentó Alejandra Espinoza al inicio de su video, apareciendo con los ojos rojos, dándonos indicios de que había llorado. Tras estas declaraciones tan desalentadoras, la guapa presentadora mexicana contó que había visto un video que sin duda le habían causado un gran sentimiento de desolación y tristeza, no sin antes dejarle una gran lección de vida y agradecimiento.

Aparece llorando y hace una importante reflexión a la mitad de su video “El video que les voy a mostrar ahorita me llegó al alma, y me hace darme cuenta de lo bendecida que soy, de tantas bendiciones que tengo. Tenemos muchísimo más de lo que realmente necesitamos”, reflexionó Alejandra Espinoza antes de mostrar el video que la hizo aparecer llorando. “No estoy hablando solamente de mí, estoy hablando de ti que me estás viendo y que si estás viendo este teléfono es porque tienes un celular y eso es bastante. Si por alguna razón sientes que no tienes lo suficiente, y necesitas más, te invito a ver este siguiente video”.

El video que causó que Alejandra Espinoza terminara llorando Posteriormente, la modelo mexicana compartió un video el cual mostraba la vida de un pequeño niño en situación precaria de manera económica, quien parece indicar que todos los días salía a vender flores en cruceros y lugares públicos en El Salvador. Este breve clip hizo reflexionar por completo a Alejandra Espinoza, quien en compañía de su hijo, quiso dejarle una gran lección de vida y esa era ayudar a los más necesitados y siempre agradecerle a Dios por todas las bendiciones que brinda y que los ayuda a salir adelante cada día.

“Hay que ayudar a las personas”, Alejandra Espinoza aparece llorando en pleno video “Estuve sentada con Matteo a lado, por que para mí es bien importante que mi niño entienda la necesidad que existe en este mundo, y que si tenemos oportunidad de ser una bendición para alguien ayudando de alguna manera hay que hacerlo, de verdad”, comentó. Al finalizar, y como ya muchos saben de la generosidad de la conductora, Alejandra Espinoza invitó al público a que por favor donaran en pro de la situación de este pequeño y de muchos más que están pasando por una situación bastante complicada de manera económica, y más allá, mandó a todos a la reflexión, para que se comenzara a observar lo bendecidos que todos eran.

Tras problemas de salud, toma drástica desición Cómo bien se mencionó con anterioridad, Alejandra Espinoza estuvo pasando por una situación bastante complicada de salud, la cual derivó que rápidamente la mexicana fuera internada de emergencia en el hospital, y a pesar de que ya se recuperó, en su momento la reina de belleza tomó una drástica decisión por el bien de su salud. Fue en una entrevista que la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina le concedió recientemente a la periodista Lourdes Stephen donde dejó en claro de una vez por todas lo que le está pasando luego de que hace apenas unas semanas fuera hospitalizada de emergencia por lo que se pensó era un derrame cerebral en ese momento.

¿Cómo está la salud de Alejandra Espinoza? En un video que está disponible en el canal de YouTube de la reconocida periodista Lourdes Stephen, Alejandra Espinoza compartió que hoy en día se siente bien, pero que todavía no sabe que fue lo que la pasó, por lo que sigue haciéndose exámenes, visitando médicos y haciéndose de todo un poco. “Pero me siento muy bien, las últimas dos semanas me he sentido, creo yo, como antes, sinceramente. Yo sigo yendo al médico, sigo revisándome, sigo tratando de encontrar la raíz del problema, porque aunque he ido a todo especialista que se puedan imaginar y todo el mundo encuentra que estoy en perfecta condición de salud, lo cual le agradeszco mucho a Dios, algo me sucedio y todavía no sé lo que es”.

La conductora y modelo mexicana tomará ‘cartas en el asunto’ Alejandra Espinoza, quien está casada con Aníbal Marrero, con quien procreó a su único hijo, Matteo, reveló que en diciembre se someterá a una cirugía, ya que cree que la raíz de su problema puede ser por sus implantes mamarios, algo que ha platicado con su médico. “Me voy a hacer una cirugía, me voy a quitar los implantes. En el 2010, cuando yo me hice una cirugía de reducción, a mí me pusieron un pequeño implante y yo estuve perfectamente así por diez años. Hace dos años me hice un cambio de implantes, y desde ese tiempo, yo vengo con problemas de salud”.

¿Busca ser madre de nuevo? A continuación, la conductora de Nuestra Belleza Latina (programa que acaba de terminar su más reciente temporada con el triunfo de Sirey Moran), dijo que con la cirugía a la que se someterá buscará descartar todas las cosas que le han provocado el estado emocional en el que en ocasiones se encuentra, así como sus malestares físicos. Y a la pregunta de que si quiere ver crecer a su familia, Alejandra Espinoza respondió que siempre ha sido muy sincera sobre ese tema, y desde que nació su hijo Matteo, ella y su esposo querían “agrandar” a su familia, pero simplemente no se ha podido y es algo que lo deja en manos de Dios, así lo mencionó en ese momento.