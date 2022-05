La protagonista de telenovelas revela íntimo secreto

Con lo que respecta su tonificado cuerpo, la actriz ha compartido en varias ocasiones que ella procura mantener una alimentación sana para cuidar su imagen, además de una estricta serie de ejercicios con los que cumple día con día. Recientemente la actriz mexicana hizo una revelación fuerte sobre el por qué no ha tenido más hijos…

Alejandra nos dio a conocer el motivo por el cual no ha tenido más hijos. “Si yo no tengo mas hijos no es porque no quiera, si no porque no he podido, llegó un momento en el que lo acepté y ya no lloro cuando lo cuento, ya no me siento mal cuando lo expreso”, contó a sus seguidores a través de su Instagram en un live. Archivado como: Alejandra Espinoza en bikini