La ex reina de belleza contó las operaciones que se ha realizado.

Alejandra admitió en un podcast que se sometió a cirugías estéticas.

La actriz dijo que quedó inconforme con los resultados. Alejandra Espinoza admite operaciones para verse mejor: La actriz, presentadora de televisión, y ex reina de belleza Alejandra Espinoza, ha revelado en un podcast que se sometió a más de una cirugía estética, para sentirse mejor con ella misma y que nunca le dijo a sus padres de este suceso que fue hace 10 años. Lo que causa sorpresa es que dijo que está completamente arrepentida de someterse a estos procedimientos ya que tuvo algunas complicaciones después de las cirugías de reducción de busto que se practicó la actriz hace una década, en el podcast “Entre hermanas” que esta disponle en la plataforma de Youtube. Alejandra Espinoza: Sus inicios en el mundo de la belleza Según People en Español, Alejandra Espinoza antes de someterse a una cirugía estética participó en el reality Nuestra Belleza México 2006 y quedó como tercera finalista, un año después ganó el concurso de Nuestra Belleza Latina. Gracias a la participación que tuvo en estos concursos de belleza, Ale obtuvo un contrato con Univisión. Gracias a ese contrato comenzó su carrera en la conducción en el programa El gordo y la flaca como corresponsal y después fue presentadora en Sábado Gigante, duró seis años en este programa y siguió su camino mudándose a la ciudad de Los Ángeles, California., y llegó a ser la coanimadora de Nuestra Belleza Latina en 2014.

Alejandra Espinoza: No le tiene miedo a nada Alejandra Espinoza ha demostrado que puede cumplir con todos lo restos que se proponga, pues en 2015 fue la presentadora del concurso musical “La Banda”. En 2020 tuvo un nuevo desafío teniendo una participación en la nueva versión de la telenovela Rubí, donde dio vida a Sonia Aristimuño. En el ámbito de su vida personal, viene de una familia muy grande, pues la guapa actriz tiene varios hermanos, y toda su familia emigró de Tijuana, México hacia San Ysidro. Está casada con el coreógrafo Aníbal Marrero desde 2011 y tiene un hijo llamado Matteo, de acuerdo con la información de People en Español.

Alejandra Espinoza admite operaciones para verse mejor: Estaba muy contenta con el resultado En su podcast titulado “Entre hermanas” de Alejandra Espinoza se encuentra disponible en YouTube, y junto a su compañera Damaris Jiménez hablaron recientemente de las cirugías estéticas: “Piensan que si se mejorar alguna parte del cuerpo, la comunicación con su esposo va a mejorar y así no funciona”, comenzó Damaris. De acuerdo con la información de Univisión, Alejandra Espinoza se realizó dos cirugías estéticas de reducción de busto una década atrás y que no se siente bien con el resultado que obtuvo años después por algunas complicaciones que ha tenido, y que se arrepiente bastante de no haberle dicho a sus papás.

Alejandra Espinoza admite operaciones para verse mejor: Se arrepintió Alejandra Espinoza confesó: “Yo me hice la reducción de busto, yo siempre estuve muy contenta hasta hace unos meses, la verdad”, dijo la guapa actriz mexicana en su podcast “Entre hermanas” y más adelante detalló como fue el proceso que vivió después de someterse a las cirugías plásticas. “Tuve ciertas complicaciones y fue cuando yo me arrepentí”, comentó abiertamente Ale en “Entre hermanas” cuando se metió al quirófano para hacerse una reducción de busto, pero como a la primera no quedó como ella quería se sometió a una segunda operación para tratar de arreglar su gusto.

No querían que se hiciera la reducción de senos “Después de muchos años me arrepentí, bien dicen que ‘Nadie aprende en cabeza ajena’. Sí alguien me hubiese dicho en ese momento, ‘No lo hagas’, yo hubiese dicho ‘¿Pero por qué no lo voy a hacer?’. Hoy en día te digo sinceramente que me arrepiento muchísimo, me arrepiento de haberlo hecho”, comentó. Alejandra Espinoza continuó hablando sobre su malestar: “Me arrepiento de haber tomado esa decisión, por veinte mil razones”, después explico por qué se sometió a una cirugía estética: “Yo sí tome la decisión por mi, no por nadie más, mucha gente me decía que no lo hiciera que no me las quitara”.

No le avisó a sus papás “Cuando me hice la primera cirugía, yo no le dije ni a mi papá ni a mi mamá, no le dije a nadie y me arrepiento. ¿Por qué cabeza cabe sí me hubiese pasado algo ahí?, mis papás no se hubieran dado cuenta”, reveló Alejandra Espinoza que no le tuvo la confianza a sus padres de contar que se realizaría una cirugía estética. La actriz finalizó diciendo a sus oyentes que si algún día toman la decisión de realizarse una operación así, que sea por ellos mismos: “Uno lo hace y cree que no le va a pasar nada, el día que ya estemos muy seguros de lo que vamos a hacer, que sea por nosotros y no por alguien más”, expresó.

¿No la quieren en Televisa? La actriz creyó que los diálogos de la nueva novela donde participará “Corazón Guerrero” se los estarián diciendo por medio del apuntador. Cuando participó en Rubí, se aprendió los diálogos de memoria. Su sorpresa fue que al llegar a la grabación el primer día de este nuevo proyecto, su pareja en la televisión, Gonzalo García Vivanco le haría una de las bromas más pesadas que la puso nerviosa. “Llego yo y es como que ‘ah no, vamos de memoria’, me dice Gonzalo que es mi compañero y yo ‘Noooo’ y me dice ‘Sí, sí vamos de memoria’”, aseguró la ahora actriz que no contaba con que todo se trataba de una broma pesada por ser novata en el mundo de la actuación. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DONDE ALEJANDRA ESPINOZA ADMITE OPERACIONES.