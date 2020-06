Alejandra Ávalos sorprende con sus acusaciones

La cantante y actriz asegura que Laura Flores y Erika Buenfil la humillaban

Tanto Erika como Laura la desmienten a través de sus redes sociales

¿Quién tendrá la razón? La cantante y actriz Alejandra Ávalos sorprende con sus acusaciones, ya que asegura que Laura Flores y Erika Buenfil la humillaban, pero ambas actrices la desmintieron a través de sus redes sociales.

En entrevista que concedió al programa Venga la alegría, y que está disponible en su canal de YouTube, Alejandra Ávalos no se guardó nada y así se expresó:

“Erika Buenfil y Laura Flores se encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades. Me trataron mal en su momento, me ofendieron, pagaban por ir a mis shows, se sentaban en primera fila con chicos que les pagaban la cuenta y estaba yo en el centro nocturno desempeñándome con mi espectáculo, y desde la primera fila, así, ya sabes, a mis pies, me decían: ‘gorda’, ‘panzona’, ‘tienes celulitis’, así, me empezaban a gritar cosas: ‘ash, te crees mucho, ¿verdad?'”.

Alejandra Ávalos aseguró que tanto Erika Buenfil como Laura Flores empezaban a platicar en voz alta para llamar la atención.

“Después de insultarme durante todo el espectáculo, todavía querían ir a saludarme al camerino. Todo lo que me dijeron es envidia, porque era el mejor momento quizá físico mío de toda mi vida ha sido cuando yo tenía 25 años, en donde jamás tuve un gramo de grasa extra, estaba yo marcada, la piel estaba firme en su lugar”.

La cantante y actriz seguía con sus recuerdos de esa época: “Se rumoraba en aquel entonces que andaban con una relación con Víctor Hugo O’Farrill (ejecutivo de Televisa) y siempre ocuparon sus relaciones públicas para tratar de frenar mi carrera. Ellas eran como privilegiadas, intocables, y yo no, yo vengo de abajo, me la partí sola, nadie me ayudó, no tuve padrino, no tuve mecenas, nadie me patrocinó nada en la vida, nadie”.

Alejandra Ávalos aseguró que el hecho de que ella no haya tenido padrinos o mecenas en el medio artístico, les daba mucho coraje a Erika Buenfil y Laura Flores: “Ellas hacían otro tipo de sacrificios. No soportaban que tuviera más talento o que en su momento yo brillara en una oportunidad”.

“Justamente personajes que tuvieron que ver con ellas en el trabajo, muchos me tiraron la onda, me intentaron seducir y obviamente, como yo creo que han caído muchas compañeras, como en relaciones con gente, de andar con un productor, algún director, han habido muchas”.

Por salud mental, expresó que tuvo que rechazar trabajar con Erika Buenfil en una telenovela: “Me ofreció estar ahí don Raúl Araiza y le dije que no. Yo rechacé el papel estelar de esa telenovela con tal de no ver a esa mujer”.

Por último, Alejandra Ávalos afirmó que no se compara con ambas actrices para nada ni siente que sean iguales.

Y cuando se creía que todo terminaría aquí, tanto Erika Buenfil como Laura Flores dieron una respuesta a través de sus redes sociales.