Aleida Núñez disfrutó de sus vacaciones en Dubái, en donde ahora se sabe, que estaba muy bien acompañada de su supuesto novio millonario. La actriz se encargó de subir una serie de videos de su experiencia arriba de un Yate en la ciudad millonaria donde recibió criticas por parte de los internautas, “Espero que después no estés de arrepentida con tus publicaciones”, “No puedo creer esta noticia”.

Aleida Núñez de luto. Durante lo que va de este año hemos sido testigos de las situaciones por las que famosos han pasado, pues mediante las redes sociales comparten todo lo que acontece en su vida. La sociedad en general ha hecho ya como un hábito el estar totalmente activos en ellas por lo que las celebridades no se quedan atrás dándoles un uso diario.

La también modelo aprovecho las redes sociales para compartir con sus seguidores la sensible noticia que ha vivido este domingo. En sus historias se puede apreciar unos videos en los que la actriz se despide de él mientras las lagrimas ruedan por sus mejillas, también colocó una fotografía en donde lo abraza con mucha fuerza y cariño. La razón por la que la también cantante se viste de luto es por la pérdida de su perrito llamado ‘Bambi’.

A parte de las historias también compartió una fotografía en la que se aprecia a la actriz sosteniendo a su perrito, en el pie de foto colocó una despedida dedicada a su mascota quien compartió con ella 15 años de vida: “Hoy me duele profundamente tu partida mi Bambi, 15 años que me hiciste inmensamente feliz.

Sus seguidores reaccionaron ante su proceso de duelo

Dicho post hasta el momento cuenta con más de diez mil Me Gusta y tiene un poco más de cuatrocientos comentarios en donde sus fieles seguidores también compartieron con ella lo triste que es perder una mascota, inclusive en sus historias mencionó que le han mandado mensajes llenos de mucho amor y mostrando sus condolencias.

“Lo siento mucho hermosa! Bambi tan lindo siempre estará en tu corazón”, “es una pena un dolor no ay palabras. Solo que dan los lindos momentos juntos”, “Ay no.. que tenía porque sufrió mucho??”, “Te acompaño en tu tristeza”, “Un dolor muy grande.. Pasa el tiempo y no lo superas”, “Es muy triste perder a una mascota una parte de nosotros se va con ellos”, “Se lo que estás pasando hermosa y lo siento demasiado”, se puede leer en redes. Archivado como: Aleida Núñez de luto.