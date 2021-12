Sin lugar a duda, el intérprete Carlos Marín dejó una marca a aquellos fanáticos de su trayectoria musical, algunas de sus canciones mas reconocidos son: “Regresa a Mí (Unbreak My Heart)”, “Time to Say Goodbye” en vivo por el grupo II Divo y Hallelujah (Alelujah) interpretación en vivo por II Divo en noviembre del año 2008.

Aleida Núñez mensaje despedida a Carlos Marín: Fans le dan el último adiós a Marín

En la última publicación que subió el español, es sobre la gira que estarían ofreciendo de enero a marzo del 2022, los fans han estado escribiéndole mensajes devastados por la situación, entre ellos se puede leer cosas como:

“Carlos vengo aquí para que alguien me diga que es mentira y que no te has ido”, “Dios no me puedo creer que esté pasando esto”, “migo… te echaremos muchísimo de menos. Aún no me lo puedo creer. Qué noticia más triste. Así… de la nada. Eres historia de la música, de los mejores embajadores que España ha podido tener.”