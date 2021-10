“Pido sus oraciones esta noche, amigos, no se puede decir mucho más que por favor oren por todos los involucrados a raíz de este trágico accidente, gracias ”, dijo el hermano del actor, Stephen Baldwin en Instagram . La investigación también busca encontrar qué tipo de proyectil tenía el arma, que no se sabe si se utilizó durante la grabación de una escena o en un ensayo. “Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se disparó.

Desgarradoras imágenes del actor Alec Baldwin tras el mortal accidente

El accidente recuerda a la muerte de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, durante otra grabación en 1993. El portavoz del alguacil del condado de Santa Fe, Juan Rios, dijo que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se descargó y cómo. No se presentaron cargos de inmediato, de acuerdo con The Associated Press.

El diario The Santa Fe New Mexican también reportó que Baldwin, de 63 años, fue visto llorando el jueves afuera de la comisaría, pero no se logró obtener de momento declaraciones del actor. Las pistolas de utilería disparan balas de salva, cargas de pólvora que producen un destello y un estallido, pero no un proyectil duro, apunta AP.