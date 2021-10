La oficina del Sheriff ha abierto una investigación para esclarecer qué ha pasado y qué tipo de proyectil tenía el arma, que no se sabe si se utilizó durante la grabación de una escena o en un ensayo. “Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se disparó. El incidente sigue siendo una investigación activa”, explicó el departamento en un comunicado.

Unas fotografías publicadas por el diario local Santa Fe New Mexican muestran a Alec Baldwin angustiado en la puerta de la oficina del Sheriff de Santa Fe, donde según ese medio fue interrogado sobre el suceso. El incidente ocurrió cerca de las 2.00 de la tarde en el Rancho de Bonanza Creek, donde se filmaban varias escenas de la película estilo ‘western’ llamada “Rust”, en la que Alec Baldwin ejerce de productor además de protagonista.

El reconocido actor Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía e hirió al director de la película que estaba rodando , al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada, reportaron las agencias de noticias Efe y AP.

“Recibimos la devastadora noticia de que uno de nuestros miembros, Halyna Hutchins, directora de fotografía de una producción llamada ‘Rust’ en Nuevo México, murió a causa de las lesiones sufridas en el set”, expresó John Lindley, presidente del sindicato, quien agregó: “los detalles no están claros en este momento, pero estamos trabajando para obtener más información y apoyamos una investigación completa sobre este trágico evento. Esta es una pérdida terrible”.

Alec Baldwin fue visto llorando en la comisaría

Alec Baldwin, de 68 años, fue visto llorando el jueves afuera de la comisaría de policía, detalló el diario The Santa Fe New Mexican. No se logró obtener de momento declaraciones del actor, indicó AP, que precisó que Hutchins fue directora de fotografía de la cinta de acción “Archenemy” de 2020, protagonizada por Joe Manganiello. Graduada en 2015 del American Film Institute, fue nombrada una “estrella en ascenso” por la revista American Cinematographer en 2019.

“Estoy tan triste por perder a Halyna. Y tan enfurecido de que esto pudiera ocurrir en un plató”, expresó Adam Egypt, director de “Archenemy”, en Twitter. “Ella era un talento brillante absolutamente comprometida con el arte y con el cine”.