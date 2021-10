Alec Baldwin rompió el silencio tras haber disparado trágicamente a la directora de cinematografía durante el rodaje de una película

Baldwin envió sus condolencias a la familia de la víctima y calificó el suceso como un accidente

“Mi corazón está roto”, afirmó el actor de 63 años

El actor Alec Baldwin rompió el silencio tras disparar trágicamente a la directora de cinematografía durante el rodaje de una película. En un comunicado publicado en las redes sociales del actor, Baldwin calificó el suceso como un accidente y envió sus condolencias a la familia de la víctima.

Halyna Hutchins, la directora de fotografía de “Rust”, y el director Joel Souza recibieron disparos el jueves en el desierto en las afueras del sur de Santa Fe, indicaron las autoridades. Según un portavoz de Baldwin, hubo un accidente relacionado con un fallo en el disparo de una pistola de utilería con salvas.

Alec Baldwin emite comunicado y rompe el silencio

El portavoz del alguacil del condado de Santa Fe, Juan Rios, dijo que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se descargó y cómo. No se presentaron cargos de inmediato. El diario The Santa Fe New Mexican reportó que Baldwin, de 63 años, fue visto llorando el jueves afuera de la comisaría, pero no se logró obtener de momento declaraciones del actor.

Hutchins, de 42 años, fue trasladada vía aérea al Hospital Universitario de Nuevo México, donde fue declarada muerta por personal médico, dijo el departamento del alguacil. Souza, de 48, fue transportado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent Regional, donde es atendido, informó The Associated Press. Archivado como: Alec Baldwin emite comunicado.