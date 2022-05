Aldo Rocha: ¿CÓMO RESURGIÓ?

Pese a que ya tiene estos cuatro títulos de la Liga MX, que logró afianzarse con los rojinegros al grado de ser el capitán, a Aldo Rocha nada más no le llega su oportunidad para la Selección Mexicana. Al término de la final ante el Pachuca, Rocha en entrevista con Fox Sports fue cuestionado sobre esto, a lo que respondió:

“Así tenga 38 o 40 años y no me han llamado, es el sueño de todo futbolista profesiona, ser llamado a la selección. Pero si no me han llamado es por algo, yo seguiré trabajando y mejorando para en algún momento ser considerado, pero hay decisiones que no están en mis manos”.