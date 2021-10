“Yo no voy a gobernar para pobres, por qué se lo que significa ser eso… voy a gobernar para que ustedes se vayan para arriba y nadie los manipule”, señaló. Expresó que se oponga quien se oponga, ella no va a violentar comerciantes y los apoyará para que se regularicen, y fue en este momento en donde no hubo gritos de los ambulantes. Archivado como: Alcaldesa desmantelará al CJNG

SIN PROPIEDADES

“Ahorita no me encontraron absolutamente nada y más tarde no lo van a encontrar”, refirió la alcaldesa, quien aseguró que no va a acumular propiedades pues su casa será la alcaldía. En materia de seguridad, Sandra Cuevas, dijo que va a evitar extorsiones de grupos delictivos.

Aquí, los vítores de la gente fueron pocos, y hubo risas cuando refirió que acabaría con la prostitución que se da afuera de la demarcación, a un costado del PRI de la Ciudad.

Al final, de varias cajas soltaron mariposas que volaron, pero algunas cayeron al suelo y fueron pisadas cuando todos intentaron subir a tomarse una foto. Con información de Agencia Reforma y El Universal.